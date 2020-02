Není radno se do toho vměšovat, říká svědkyně útoku na cestujícího v Liberci

Můžete popsat, co jste viděla?

Celý atak trval asi minutu, déle ne. Otevřely se dveře tramvaje, lidé vystupovali a v tom ze dveří někdo doslova vyletěl. Za ním hned dva muži a třetí a čtvrtý k nim běželi od laviček před obchodním centrem Forum. Následovaly slovní přestřelky a ten větší zaútočil na toho druhého muže. Začal ho bušit pěstí do hlavy, oběť se jen kryla předloktím, jak jej ten další chytil zezadu a snažil se mu páčit ruce vzad. V tom si muž lehl na zem a agresor do něj začal kopat. Další jen přihlíželi.

Jak dlouho útok trval?

Asi po 45 vteřinách jeden zařval: Fízlové! Padla poslední ostrá slova na adresu oběti, která seděla na zemi a utírala si nos od krve, a rozešli se do všech směrů. Jeden běžel s tím druhým od laviček směrem na Soukenné náměstí a ti další dva šli směrem k hlavnímu vchodu Fora. Muž se poté zvedl, někdo mu něco říkal, a poté šel směrem na autobus číslo 25.

Co vám v tu chvíli běželo hlavou?

První pocity byly - běž tam a pomoz mu. Ale copak to jde? Jsem matka a nedej bože by pak jeden z nich vytáhl nůž a něco mi udělal, co pak?

Takže jste také nepomohla?

Měla jsem se jako jediná žena jít rvát mezi ně, abych jich taky pár schytala? Nepomohla jsem. Vím, co to je za rodinu...

Incident v Liberci Incident se odehrál již 17. ledna kolem půl osmé ráno. Policisté nyní zveřejnili snímky z kamer, protože pachatele ani po měsíci nemají. I proto, že lidé až na jednu ženu napadenému muži odmítli svědčit. Devětadvacetiletý muž v tramvaji požádal patnáctiletého chlapce, aby uvolnil místo stojící seniorce s francouzskými holemi. To rozčílilo muže sedícího před chlapcem a spolu s dalším mužem cestujícímu začali nadávat. Po vystoupení na zastávce Fügnerova jej zmlátili a utekli. Napadenému nikdo nepomohl ani nezavolal policii. O případu čtěte v článku Muž žádal o místo pro seniorku s berlemi. Zbili ho za to, svědci nepomohli

Vy útočníky znáte?

Měla jsem nedávno výstup s partnerkou a tchyní tohoto muže. Věřte mi, není radno se do toho vměšovat.

Zkusila jste alespoň přivolat policii?

Policii jsem nevolala, neměla jsem k tomu důvod.

Přihlásíte se dodatečně jako svědek?

Pokud to dotyčnému pomůže, tak to udělám. Jen musím vyhodnotit sama, zda má cenu ohrozit sebe a rodinu kvůli pár šrámům, nebo ne. S těmito lidmi není radno si zahrávat...

Policie ale útočníky hledá už měsíc a bez pomoci svědků je asi nenajde...

Je pravda, že tam bylo hodně čumilů a nějací kluci si to dokonce natáčeli. Stačí sehnat ty kluky. Myslím, že jejich záběry budou kvalitnější než ty z Fora.