Liberec opět neví, kdo opraví Uran. Smlouvu s Metrostavem podepsat nesmí

Stačilo jednat rychleji a budova Uranu pod libereckým vlakovým nádražím by se dočkala opravy. Místo toho teď město řeší zapeklitou situaci.

Rekonstrukci výškové budovy, kde sídlí mimo jiné městská policie nebo dopravní či sociální odbor, měla zajistit firma Metrostav. Byla jediná, kdo se o zakázku za 111 milionů korun ucházel.

Soutěž se uzavřela už před několika týdny, ovšem liberečtí radní její výsledek schválili až v úterý 21. června. Zrovna v den, kdy padl rozsudek u odvolacího Vrchního soudu v Praze, kterým se firmě Metrostav a její dceřinné společnosti Metrostav Infrastructure zakazuje na tři roky účast ve veřejných soutěžích.

Podle soudu se Metrostav dopustil podplácení a manipulace s veřejnými zakázkami v případě rekonstrukcí nemocnic v Kolíně a Kladně. Rozhodnutí soudu má tak dopad na všechny soutěže, kterých se teď Metrostav účastní. Firma může dokončit pouze zakázky, které už běží.

V případě Liberce byla sice soutěž na Uran uzavřena už před časem, příslušný materiál ale dostali radní ke schválení až nyní. A smlouvy s Metrostavem se už nestihly podepsat. Radní přitom mohli schválit výsledek soutěže na rekonstrukci Uranu už na minulém zasedání rady města, tam se ale bod nakonec nedostal.

Metrostav se přihlásil jako jediný

Liberec tak musí řešit, co dál. Protože byl Metrostav jediný, kdo se do výběrového řízení přihlásil, není možné ani změnit pořadí firem.

„Respektujeme verdikt soudu, ale zároveň si necháme vše posoudit našimi právníky. Je to pro nás velmi nepříjemná situace,“ sdělila náměstkyně primátora Radka Loučková Kotasová.

Liberec si proto vyžádá rozsudek vrchního soudu, protože informace z médií mu nestačí. „Budeme chtít vědět, zda v tom rozsudku přeci jen není nějaká podmínka, za jaké by byl Metrostav způsobilý smlouvu s námi podepsat. A to musí posoudit naše právní oddělení a oddělení veřejných zakázek. Samozřejmě, pokud Metrostav způsobilý nebude, nezbude nic jiného, než vypsat na Uran novou soutěž,“ uvedl primátor Jaroslav Zámečník.

Soutěž na rekonstrukci chátrající budovy Uranu vypsala radnice v březnu. Sami radní počítali s tím, že k předání stavby vítězné firmě dojde v květnu. Různým prodlužováním se ale vše odsunulo až na zasedání rady města 21. června, kdy všechno zmařil rozsudek vrchního soudu.

„Bohužel, je to už druhá soutěž na rekonstrukci Uranu, která nedopadla. Loni na podzim se přihlásili tři zájemci, ovšem vítěz pak nečekaně odstoupil a zbylé dvě firmy nesplňovaly podmínky výběrového řízení. Proto jsme museli vypsat novou soutěž a teď to vypadá, že ten kolotoč začne znovu. Přičemž vůbec netušíme, zda se někdo napotřetí přihlásí a kolik to bude stát,“ řekl Zámečník.

Zatímco loni byla zakázka v hodnotě 85 milionů, teď se částka kvůli rostoucím cenám vyšplhala na 111 milionů. A není vyloučené, že do podzimu se ceny ještě zvednou. Liberec navíc už před první soutěží vystěhoval část úředníků z Uranu do náhradních prostor, za které platí nájemné kolem 130 tisíc měsíčně.