Velký den pro české sklo. UNESCO vyhlásí, zda ruční výrobu připíše na seznam

Kromě České republiky a zmíněné Francie přihlášku společně s nimi podaly ještě Německo, Maďarsko, Finsko a Španělsko.

Zástupci jednotlivých zemí přihlášku oficiálně předložili loni 30. března v pařížské centrále UNESCO. Za Českou republiku ji odborně zaštítilo již uvedené jablonecké muzeum, ale samotný její text vznikal v Národním muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Před tím probíhaly asi rok práce a sbírání podkladů. Aby Česko mohlo o zápis usilovat, muselo nejprve dle kritérií UNESCO splnit podmínku — zvěčnit ruční výrobu skla do národního seznamu nehmotného kulturního dědictví. To se podařilo na konci roku 2021.

„Zprvu se uvažovalo, že by na seznam UNESCO mělo jít jen foukání sklářskou píšťalou, ale posunulo se to dál. Každá země má své sklářské specifikum, které by v nominaci vedle společných rysů mělo být. My jsme třeba jedineční ve výrobě skleněné bižuterie včetně polotovarů. Výhodou je, že pod ni se dá zahrnout celá řada sklářských technik. Ať už jde o foukání či tažení skla, práci u kahanu, dekorování skla, výrobu tyčí pro bižuterní zpracování a tak dále,“ řekla před časem Milada Valečková, ředitelka Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

V Česku jsou všechny techniky

Podle ní je Česko výjimečné v tom, že zemi jsou ještě pořád zastoupeny všechny sklářské techniky. „V těch ostatních zemích mají vždycky jen nějaký segment,“ dodala ředitelka.

Unikátní postavení ve světě má i samotný Liberecký kraj. Napříč jím funguje 160 sklářských, bižuterních a šperkařských firem, živnostníků, ateliérů, muzeí a škol. Výroba s vysokým podílem ruční práce v regionu zaměstnává tisíce lidí. Turistům prezentuje výrobu projekt Křišťálové údolí (Crystal Valley), značku kraj v polovině roku 2019 odkoupil od sklářské firmy Preciosa.

Na seznam UNESCO už se Česku podařilo loni zapsat tradiční krkonošskou výrobu vánočních ozdob z foukaných skleněných perlí, která se dochovala ve firmě Rautis v Poniklé na Semilsku.

