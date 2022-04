Z modlitebny je tělocvična. Místo školky chodí děti uprchlíků do kostela

„Mají zde podobný program jako ve školce,“ vypráví psycholožka Nadya Zozulya, která se zde o děti stará. Sedíme v jedné z improvizovaných heren a kolem nás pobíhají děti.

Jejich bezstarostnost je ale jen zdánlivá. „Moc dobře si uvědomují současnou situaci. Ví, že doma nechaly tatínky, o které se bojí, a modlí se za ně,“ pokračuje paní Nadya, která před válkou utekla z Kyjeva se svou maminkou a třináctiletým synem.

Přestože je psycholožkou s mnohaletou praxí, některé okamžiky jsou těžké i pro ni. Třeba když holčička namaluje tank, nebo se na povrch derou skrytá traumata.

„Musíme pracovat i s maminkami, aby se emocionálně stabilizovaly,“ vysvětluje psycholožka, která dochází i do ukrajinského klubu v krajské knihovně.

Centrum shání dobrovolníky

Centrum momentálně navštěvuje kolem patnácti dětí od čtyř do osmi let. Vrátit se do běžného života jim pomáhá pravidelný denní program, jehož součástí je i výuka češtiny.

„Máme zde ukrajinský i český personál. Potřebovali bychom ale dobrovolníky, kteří by pro děti uspořádali například dílničky nebo s nimi šli do zoo. Nejen aby je pohlídali, ale hlavně aby na ně mluvili česky, a děti se tak rychleji adaptovaly,“ říká Lucie Nováková z Adry.

S myšlenkou zřídit centrum pro děti ukrajinských uprchlic přišla personální ředitelka liberecké firmy Webasto Radka Jindřichová.

„Máme ve firmě kolem šesti set ukrajinských zaměstnanců. Po vypuknutí války za nimi začali jezdit příbuzní. Přijela obrovská skupina lidí, zhruba kolem 160, z toho polovina dětí,“ popisuje zrod centra Jindřichová.

První z ukrajinských žen, které v Česku našly útočiště, už Webasto zaměstnává. Problém ale byl, kam umístit jejich děti.

„Oslovila jsem regionálního vedoucího organizace Adra Michala Čančíka, který se pro projekt nadchl a našel prostory - kostel svatého Vincence z Pauly na Perštýně, kde se sdružuje místní ukrajinská komunita. Podařilo se najít i dvě ukrajinské pedagožky a dvě psycholožky, taktéž ženy, které musely své domovy kvůli válce opustit. Ty jsou nyní v centru zaměstnané na hlavní pracovní poměr,“ objasňuje ředitelka.

Po prázdninách centrum skončí

Centrum bude v provozu do konce prázdnin. „Pak už počítáme s tím, že by děti měly nastoupit do školek,“ říká Jindřichová.

Náklady na provoz Slunéčka jsou asi dvě stě tisíc korun na měsíc při plné kapacitě. Většinu peněz poskytla Nadace Webasto.

„Přispělo ale i mnoho našich zaměstnanců, čehož si velmi vážím,“ dodává Jindřichová. Centrum je v provozu od pondělí do pátku od sedmi do pěti odpoledne. Svačina a obědy za velmi přátelských podmínek pomáhá zajistit nedaleká Základní škola Doctrina.

Prostory kostela poskytla zadarmo Církev adventistů sedmého dne. „Velmi jim děkujeme. Sešla se dobrá vůle z mnoha stran. Bez nikoho z nich by to nebylo možné,“ komentuje Nováková. Centrum není otevřené jen pro děti, jejichž rodiče pracují ve Webastu.

Má kapacitu třicet dětí, a dosud není naplněné. Maminky, které by o umístění svého dítěte měly zájem, se mohou obrátit na liberec@adra.cz nebo na telefon 777 036 991, kde se domluví ukrajinsky. Centrum poskytuje služby zdarma. Přihlásit své děti sem mohou maminky, jež mají v České republice vízum strpění.