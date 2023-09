Hoax tvrdí, že Ukrajinci pobodali dva muže. Policie řeší poplašnou zprávu

V hoaxu doslova stojí: „Tak kamaráde, v Doksech pobodali dva Ukrajinci dva český kluky. Jeden umřel, našli ho v Machači. Ty zm*di ho hodili do jezera. Pro druhého přiletěl vrtulník. Byl v kritickém stavu. Je zakázáno o tom mluvit, hlavně policie a záchranáři mají přísný zákaz. Ty zm*di tady hledal vrtulník, ale jestli je chytli, nevím. Stalo se to cca před 20 dny. Rozmazni to. Máš na to páky.“

Policie ČR @PolicieCZ Další ze série naprostých lží, které se šíří po soc. sítích. Nic takového se samozřejmě nestalo a autorovi či autorce doporučujeme v zájmu ušetření času nás dobrovolně navštívit na služebně českolipské kriminální policie. #policielbk https://t.co/PjA3Fx60pL oblíbit odpovědět

Policie ČR tento příspěvek sdílela na sociální síti X a napsala k tomu, že jde o další ze série naprostých lží. „Nic takového se samozřejmě nestalo a autorovi či autorce doporučujeme v zájmu ušetření času nás dobrovolně navštívit na služebně českolipské kriminální policie,“ dodává status policie na síti.

Mluvčí českolipských policistů Ivana Baláková doplnila, že na Českolipsku kriminalisté rozhodně neevidují žádný takovýto případ a nevyšetřují žádnou vraždu. „Takovouto událost neeviduje ani záchranná služba. Celou věc prošetřujeme kvůli podezření na přečin šíření poplašné zprávy. V případě odsouzení hrozí jejímu pachateli až dva roky odnětí svobody,“ uvedla Baláková.

Nejde o první podobný případ. Například nedávno žena z Přerova na internetu psala, že po Přerově jezdí bílý tranzit a ji napadli Ukrajinci, kteří jí údajně nadávali a vyhrožovali Romům zabitím. Doplnila, že lidé mají dávat pozor na své blízké. Nebyla to pravda a ženě nyní hrozí také trest za šíření poplašné zprávy.