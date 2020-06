V Uhelné bojují proti dolu Turów, za humny jim plánují lom na štěrkopísek

Šok. Jinak se asi zjištění obyvatel Uhelné nedá popsat. Čirou náhodou narazili v dokumentu nazvaném Aktualizace regionální surovinové politiky Libereckého kraje na zmínku o tom, že by se u nich měla otevřít nová pískovna.

Firma České štěrkopísky už si tam před časem objednala monitoring, jestli se pod ornou půdou nachází štěrkopísky vhodné k vytěžení.

Pole je přitom jedinou bariérou mezi Uhelnou a polským hnědouhelným dolem Turów, který už teď život místních negativně ovlivňuje. Představa, že by měli bydlet na okraji další jámy, proto zdejší obyvatele značně rozčílila.

„Nevěřil jsem, že je něco takového možné. To pole je jediná zábrana mezi námi a Turówem. Kdyby místo něj vznikla pískovna, byl by to neskutečný zásah do života v Uhelné. Proti tomu se problém Turówa jeví jako legrace. Vždyť je to absurdní. Snažíme se, aby Turów netěžil dalších 25 let, pracuje na tom i kraj, a pak si tu sami otevřeme obří pískovnu?“ zlobí se Milan Starec z osadního výboru Uhelné.

Lom na štěrkopísek by navíc zvýšil hrozbu ztráty podzemní vody, se kterou Uhelná bojuje už kvůli Turówu.

„Samozřejmě, že by se to všechno sčítalo. Důlní činnost v Turówu, dlouhotrvající sucho a k tomu nová pískovna. To by situaci s podzemní vodou velmi zhoršilo. Byl by to přitom i špatný signál vůči Polsku. Proč by pak měli Uhelné a okolí platit nějaké náhrady za ztrátu vody, když bychom si to tady zničili sami?“ upozorňuje Josef Vojtěch Datel z Výzkumného ústavu vodohospodářského.

O tom, že pole v Uhelné by se mělo proměnit na pískovnu, přitom nemělo ponětí ani vedení Libereckého kraje. Nové ložisko štěrkopísku do dokumentu Regionální surovinové politiky zanesla Česká geologická služba. Rada kraje teď návrh nechala vyškrtnout.



Hejtman protestuje

„Nechápu, jak to tam mohli dát. Na jednu stranu v této lokalitě nechala geologická služba zbudovat síť monitorovacích vrtů, které sledují pokles hladiny spodní vody ohrožené dolem Turów. A na druhé straně ta samá organizace navrhne toto území vytěžit v rámci pískovny. Musím říct, že to v mých očích snížilo jejich důvěryhodnost,“ uvedl hejtman Martin Půta (SLK).

Česká geologická služba se ale brání. „Musíme pracovat se všemi zjištěnými skutečnostmi a průzkumy v oblasti výskytu a evidence nerostných surovin. Ložisko nevyhrazeného štěrkopísku v Uhelné bylo nově ověřeno geologickými pracemi v letech 2017 a 2018. Samozřejmě, že ochrana spodních vod jímacího území Uhelná je pro nás prioritou. Současně ale máme za úkol hledat jiné varianty za náhradu ložisek štěrkopísků v regionu, která se už dotěžují. Proto se také Uhelná objevila v Aktualizaci regionální surovinové politiky,“ sdělil ředitel České geologické služby Zdeněk Venera.



I když vedení kraje novou otvírku z dokumentu vyjmulo, místním to klid moc nepřineslo. „Nejsme naivní, že tlaky nebudou v budoucnu pokračovat. Protože i štěrkopísek je strategická surovina,“ obává se Petr Gabryš z Uhelné.



Další pískovny se rýsují

Kromě Uhelné vyznačila geologická služba jako další možnou pískovnu i pole mezi hlavní silnicí v Jítravě a přírodní památkou Sloní kameny.

„Kolem toho čekáme také velké debaty. Byli bychom rádi, kdyby to tam nebylo, ale pak musíme říct, odkud budeme štěrkopísek vozit, protože stávající pískovny v kraji už pomalu dotěžují. Musí se stanovit, co má větší společenskou váhu. Zda ochrana životního prostředí, nebo potřeba mít tu surovinu,“ řekl krajský radní Jiří Löffelmann (SLK).