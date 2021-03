Mladíky útočící sprejem na lidi v Turnově má policie, hrozí jim pokuta

„Ve spolupráci se strážníky, kteří obsluhují kamerový systém, se nám podařilo identifikovat provozovatele vínového subaru, ve kterém se mladí útočníci pohybovali. Naším úkolem je nyní zjistit, kdo konkrétně tuto posádku tvořil a jaké role v ní kdo zaujímal,“ informovala iDNES.cz Ivana Baláková, krajská policejní mluvčí.

VIDEO: Mladíci stříkli záchranáři do obličeje neznámou látku Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Řádění partičky policisté zatím kvalifikují jako přestupek proti občanskému soužití. Za něj mohou pachatelé dostat pokutu 20 tisíc korun. Pokud se ale najdou další poškození, kteří následkem útoku neznámou látkou mají třeba zdravotní potíže, může být čin ještě překvalifikován.

Scénář útoku byl vždy podobný. Mladíci si vyhlédli oběť, zastavili u ní autem a z okénka jí do tváře nastříkali palčivou látku. Někteří svědci popsali, že roztok na lidi rozstřikovali i z vodní pistole.

Cíle si vybírali nahodile. Zpočátku to vypadalo, že se zaměřují na lidi bez roušek a respirátorů, ale útočili i na lidi s ochranou úst.

„Najeli na mě autem, stáhlo se okénko a něco mi chrstlo do očí. Zaslechl jsem jen ‚Tady máš, ty debile‘ a hlasitý smích. Odjeli dřív, než jsem stačil vyndat mobil nebo se podívat na SPZ. Měl jsem docela strach, protože to v očích pálilo, bál jsem se, že je to kyselina,“ svěřil se jeden z napadených, řidič sanitky Tomáš Vyrostek.