Vždyť to byla sranda, hájí se partička stříkající na lidi z auta

O případu jako první informoval iDNES.cz. Dopadená skupinka teenagerů nyní svého činu lituje. Při řízení fialového subaru se prý střídaly dívky, zatímco chlapci si vyhlíželi na ulici živé cíle, do nichž se pak strefovali.

Jestli někdo má nebo nemá roušku, prý nehrálo v jejich řádění roli. Po lidech dle jejich výpovědi stříkali pitnou vodu z vodní pistole a nikomu nechtěli ublížit.

„Partička se ke svému pondělnímu řádění přiznala a vysvětlila ho tím, že šlo jen o legraci, které se údajně smáli i ti, které postříkali. Výpovědi oznamovatelů však hovoří o opaku,“ podotkla krajská policejní mluvčí Ivana Baláková.

Pitná voda to nebyla, zlobí se napadený

Jeden z napadených, záchranář turnovské Zdravotnické záchranné služby Tomáš Vyrostek ale obhajobě útočníků nevěří. „Je to lež. Nesmál jsem se. Pitná voda to určitě nebyla, pálily mě oči a obličej ještě druhý den, ale nepřekvapuje mě, že se teď snaží to takhle vysvětlit. Já kdybych je na místě chytil, tak bych je vzteky roztrhnul,“ zlobí se Vyrostek.

Zároveň je ale rád, že policisté je dopadli. „Já tady nechci nikoho pranýřovat. Dobře, byla to v podstatě děcka. Takže jsem rád, že teď mají z ostudy kabát, rodiče je za to asi nepochválili a ve škole se to s nimi taky potáhne,“ komentoval záchranář.

Ostuda ale nebude to jediné, co si partička odnese. Spisový materiál policisté předali do správního řízení na turnovskou radnici. Mladíci jsou podezřelí ze spolupachatelství na přestupku proti občanskému soužití, ve kterém každému z nich hrozí pokuta do výše 20 tisíc korun.

Partička navíc nebyla z Turnova, takže se navíc budou zpovídat z porušení vládních nařízení. „Poslali jsme do správního řízení také oznámení o porušení vládního krizového opatření, týkajícího se omezení volného pohybu. V něm jim může správní orgán uložit další dvacetitisícovou pokutu. Ta se týká jejich nedovoleného pohybu po okrese za účelem si společně povyrazit,“ zmínila Ivana Baláková.