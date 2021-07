Turnov řeší propad příjmů, chce zvýšit daň z nemovitosti

„Máme teď výpadek v příjmech 20 až 25 milionů, což je ohromná částka. Hledáme proto cesty, jak městský rozpočet posílit. Zvýšení daně z nemovitosti je jednou z cest, i když samozřejmě ten celkový výpadek příjmů z ní nikdy nepůjde nahradit,“ sdělil starosta Turnova Tomáš Hocke.



Daň z nemovitosti se v Turnově neměnila od roku 2012. Výtěžnost z ní se každý rok pohybuje okolo 21,7 milionu korun. Po zvýšení daně by do městského rozpočtu mělo přibýt o 4,3 miliony korun víc. Koeficient, kterým se násobí daň poplatníka za jednotlivé druhy pozemků či staveb, je teď v Turnově ve výši 1,4. Radnice ho chce navýšit na 2,4.



„Chceme daň navýšit rovnoměrně všem vlastníkům nemovitostí, ne pouze určité skupině. Poplatníkům by se měla zvednout zhruba o dvacet procent, ale bude tam samozřejmě nepoměr. Zatímco v případě bytů či rodinných domů to bude v řádu stokorun za rok, tak třeba u velkých areálů už to budou desetitisíce až statisíce korun,“ upřesnil Hocke.

„To už není legrace. Je nám jasné, že někteří podnikatelé jsou už tak ve velkých problémech, že jsou rádi, že se ještě vůbec drží. Takže to rozhodování nebude úplně jednoduché, byť v koalici se shodujeme na tom, že daň z nemovitosti se zvednout musí.“

Podle starosty je návrh koeficientu 2,4 výsledkem kompromisu. Jeden z návrhů byl totiž koeficient 3, který by do rozpočtu města přinesl navíc asi 10,5 milionu a návrhem na koeficient 2 pouze u obytných objektů, který by městskou kasu posílil o 2,3 miliony korun. Zastupitelé měli o zvýšení daně jednat na červnovém zasedání. Nakonec ale starosta bod stáhl.

„Na začátku zasedání bylo v sále málo zastupitelů. Dohromady má zastupitelstvo dvacet sedm členů, ale bylo jich tam jen patnáct. Sice by pro schválení stačilo čtrnáct hlasů, ale tohle je tak zásadní věc, že chci, aby u toho byli přítomní všichni. Proto věc posuneme na další, tedy srpnový program,“ zdůvodnil Hocke.



Podle něj hledá město i další způsoby, jak sanovat výpadek příjmů. Příspěvkové organizace a obchodní společnosti města dostaly na provoz o 5 procent méně, dotační fond města se snížil o 20 procent. Razantně se seškrtaly peníze na opravu chodníků a komunikací a nebudou se začínat žádné nové stavební akce, pokud se na ně nesežene dotace.