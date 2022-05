Kašna v Turnově čtvrt století propouštěla vodu, pomohla až výměna vany

„Kašna mě trápila už delší dobu. Vždycky jsem se snažil dohodnout s technickými službami, aby vodu napustily výš, ale kašna začala vždy protékat. Voda se pak valila k restauraci ve spodní části náměstí,“ popisuje letitý boj s kašnou na náměstí Českého ráje starosta města Tomáš Hocke.

Turnov nakonec přistoupil k celkové opravě, která vyšla na téměř milion korun. „Museli jsme vyndat původní olověnou vanu, která bohužel nebyla udělaná dobře. Shrnula se, protože byla ze slabého olověného plechu. Taky jsme museli kašnu vystěrkovat, vybrousit a položit do ní novou olověnou vanu,“ přibližuje Hocke.

Radnice se s problémy potýkala od roku 1998, kdy na náměstí vyrostla replika kašny z roku 1848. Tu v 50. letech odstranili a rozdrtili komunisti. Slavnostní odhalení rekonstruovaného náměstí včetně nové kašny se symbolicky konalo 28. října 1998 u příležitosti 80. výročí vzniku Československa. Účastnil se ho i tehdejší šéf parlamentu Václav Klaus.

Do toho dva týdny vytrvale pršelo. Dělníky tlačil čas a stavbu uspěchali. Penetrace se do pískovcových bloků nestihla vsáknout, nanášeli ji na mokrý kámen. Za více než čtvrt milionu pak radnice nechala vanu kašny pokrýt olověnými pláty. Ani to nepomohlo. Opravovalo se i potrubí pod kašnou. Bez úspěchu. Stavební firma nakonec zkrachovala, a tak šly opravy na bedra Turnova. Několik dalších zásahů ale nepřineslo žádný výsledek.

Až nyní to vyšlo. „Kašna je takový magnet. Každý, kdo někdy šel kolem, nahlédl přes okraj. Posledních dvacet let tam ale žádnou vodu neviděl. Zato teď si může svlažit ruce,“ těší starostu.

Kladné ohlasy zněly při nedělním znovuzprovoznění kašny i z řad obyvatel. „Vždycky to byla dominanta náměstí. Dřív stávala trochu jinde, ale kvůli dopravě se musela posunout. Pak ji dali pryč úplně, protože to nebyl symbol tehdejší doby,“ vzpomíná Jindřich Franěk, který nechyběl ani při stavbě repliky v roce 1998. „Dokonce jsem si natočil, když tehdy jeřáb usazoval nahoru Pannu Marii,“ říká.

Kašna ale ještě vyhráno nemá. Osudnými se jí můžou stát nezodpovědní lidé. „Poprosil bych všechny, aby nelovili mince pomocí magnetů. Nejde ani tak o mince, ale zvlášť těžký magnet může olověnou vanu poškodit,“ dodává starosta.