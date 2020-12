Turnov čeká odpadová revoluce, všichni obyvatelé budou třídit

„Dnes Turnované vytřídí asi 40 procent domovního odpadu. V budoucnu by to mělo být 55 až 65 procent,“ předeslal starosta Turnova Tomáš Hocke (NB). V praxi to bude vypadat tak, že každá domácnost dostane novou popelnici na plasty a papír. Případně i na bioodpad, pokud ji ještě nemá.

Popelnice na směsný odpad lidem zůstane, pouze se bude vyvážet namísto jednou týdně jen dvakrát do měsíce. Plasty a papír se budou svážet jednou měsíčně, bioodpad každý týden.

Nechceme zvyšovat poplatky, říká starosta

„Je to nevyhnutelný trend. Chystá se zvýšení poplatku za skládkování, s tím porostou i poplatky za spalovny. Museli bychom tedy razantně zvýšit lidem poplatky za odpad. Tomu chceme předejít,“ vysvětlil starosta.

Lidé žijící na sídlištích nebo ve staré městské zástavbě, kde není prostor pro větší počty popelnic, se nemusejí obávat – radnice jim ponechá možnost mít jen jednu popelnici a vytříděný odpad budou nadále nosit do sběrných hnízd na separovaný odpad. Těch je dnes v Turnově 63, další by měly přibýt, ty současné někde radnice zkapacitní.

Aby si lidé zvykli na nový systém vyvážek, chce radnice v příštím roce rozjet masivní informační kampaň, aby občany na novinku připravila. Nádoby se totiž nebudou vyvážet všechny naráz, ale každý druh jiný den. Samotný start projektu se plánuje na listopad 2021.

Turnov se v této věci inspiroval v sousedních městech Jičíně a Mnichově Hradišti, které podobný systém úspěšně praktikují. Prvním městem v Libereckém kraji, které tento způsob odpadového hospodářství zavedlo, byly Doksy.

Svoz popelnic a provoz sběrného dvora zde ročně stál radnici osm milionů korun, na poplatcích za odpad od lidí ale vybrala jen tři a půl milionu korun. Nechtěla systém dotovat a ani nechtěla lidem zvyšovat poplatky za odvoz odpadu. Za svoz komunálního odpadu se v Turnově platí ročně poplatek 660 korun na osobu.