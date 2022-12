Turnov dál kupuje nemovitosti pro novou čtvrť, teď získal bývalý mlýn

Poté, co zde v roce 2020 koupilo město areál pily a letos areál firmy Keri dohromady za 77 milionů korun, se zúčastnilo elektronické dražby na další nemovitost v této oblasti. Tentokrát šlo o bývalý mlýn.

„Město jako jediný zájemce o koupi nemovitostí dražený soubor získalo za vyvolávací cenu 25,3 milionu korun,“ sdělila mluvčí turnovské radnice Marcela Jandová.

Město tak získalo do vlastnictví průmyslový objekt, administrativní budovu a přilehlé nemovitosti, pozemky o rozloze více než šesti tisíc metrů čtverečních. Objekty jsou podle mluvčí v relativně uspokojivém stavu.

„Byly průběžně udržovány, probíhaly zde rekonstrukce. Dvůr je kvalitně vydlážděn žulovou dlažbou, jednotlivé plochy jsou dobře udržovány,“ popsala Jandová.

V objektu mlýna se nachází celkem čtyři zkolaudované byty a tři podlaží ubytoven v uspokojivém stavu. Součástí areálu jsou také velké zpevněné plochy ústící na atraktivním břehu Jizery.

Podle starosty města Tomáše Hockeho by už teď našli pro některé objekty v areálu využití.

„Ubytovna by mohla být využívána pro ubytování sportovních a školních kolektivů. V případě, že bude realizována cyklostezka podél náhonu, areál Maškovy zahrady i fotbalového stadionu by byl na dosah. Přízemní byt s přístupem na zatravněný pozemek směrem k náhonu by bylo možné využít jako zázemí pro dětskou skupinu,“ vyjádřil se starosta.

Na budoucí rozvoj lokality Koňského trhu má už město vypracovanou koncepci.