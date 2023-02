Turnovská nemocnice vyhlíží úpravy, práce můžou začít koncem roku

„Můžeme vypsat výběrové řízení na generálního dodavatele,“ konstatoval starosta Turnova Tomáš Hocke.

Úpravy zdravotnického zařízení vychází na 171 milionů s daní, v ceně není započítané vybavení jako třeba přístroje. Město je ochotné projekt spolufinancovat. Ani to však k uspíšení stavebních prací nestačí.

Akcionáři i vedení Krajské nemocnice Liberec (KNL), pod kterou turnovská nemocnice spadá, se shodují na tom, že klíčovou investicí je momentálně Centrum urgentní medicíny v Liberci, které se pravděpodobně začne stavět v letošním roce. Má stát tři miliardy korun, výběrové řízení se zpozdilo kvůli vysokým cenám materiálu a prací.

Jakmile se rozjedou práce na libereckém centru, budou následovat diskuse o plánech turnovské a frýdlantské nemocnice. „Považujeme investice do Frýdlantu a Turnova za stejně důležité, jako je Centrum urgentní medicíny. Jeden ze slibů při proměně krajské nemocnice do současné podoby bylo, že se nebude investovat jen v Liberci, ale do rozvoje všech tří areálů,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Podle něj se nedávnou havárii na operačních sálech v Liberci podařilo zvládnout právě díky výpomoci a operačním sálům ve Frýdlantě a Turnově.

Dostavba zvětší kapacitu ARO

Panochova nemocnice v Turnově má pro pacienty na anesteziologicko-resuscitačním oddělení (ARO) momentálně šest lůžek, podle starosty zde ale nepanují důstojné podmínky.

„Abychom mohli využít kapacitu stávajících operačních sálů, potřebovali bychom, aby mělo ARO devět lůžek,“ informoval Hocke, který nevidí problém ani v personálním obsazení. „Potřebujeme mít ale pacienty kam překládat,“ upozornil.

Zvětšení kapacity ARO a dospávacích pokojů, otázku urgentního příjmu nebo rozšíření prostor specializovaného centra pro léčbu trávicího ústrojí, by měla vyřešit právě vestavba mezi pavilony TA a TB, o niž město usiluje od roku 2016.

Ve zdejším zdravotnickém zařízení vypomáhají i zdravotníci z Liberce, a když je třeba, tak ti turnovští naopak vyjíždějí do krajského města. „To je asi největší výhoda fúzování nemocnice,“ podotkl Hocke s tím, že mladí lékaři zde mohou sloužit takzvaná „kolečka“, která potřebují ke složení atestace.

„Spousta doktorů směřuje k nám. Jsme menší město, které má poměrně vysoký komfort zázemí,“ dodal s odkazem na turnovský kulturní a sportovní život.

Další nový pavilon TX za téměř 167 milionů korun i s daní, který by měl v budoucnu zlepšit neutěšenou lůžkovou kapacitu nemocnice i zázemí zdravotníků, je nyní ve fázi zajišťování dokumentace pro územní řízení.

Pokud se akcionáři KNL – Liberecký kraj, Turnov, Frýdlant a Liberec – budou podílet na společné podpoře investičních záměrů, bude mít podle hejtmana nemocnice na plánované projekty dostatek peněz.

„Krajská nemocnice má za sebou poměrně úspěšné ekonomické období. Chceme vše projednávat ve stejné době, aby investiční plány pamatovaly na všechny tři areály, které v rámci KNL provozujeme,“ uzavřel. Časem chce Liberecký kraj, největší z akcionářů nemocnice, podpořit také rozvoj nemocnic v Jilemnici a Semilech.