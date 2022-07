Turnovské muzeum zachránilo vzácný betlém, z některých figur už zbyla torza

Desítky let čekal sesypaný v bedně v depozitáři, teď si konečně jedinečný betlém malíře Michala Bělohlávka budou moci prohlédnout návštěvníci turnovského Muzea Českého ráje.

Rozsáhlý soubor ze sedmdesátých let 19. století prošel velmi náročnou opravou, restaurátoři z Ateliérů Bárta na něm během dvou let odpracovali nesčetně hodin. Betlém byl nejen velmi poškozený, z některých figur zbyla jen torza, ale také si museli poradit s jeho uspořádáním. Neexistuje totiž jediná jeho fotografie.

„Vytvořili jsme několik návrhů a podle toho jsme pak postavili nosnou konstrukci,“ popisuje restaurátor Tomáš Bárta. „Dostali jsme se do obrovských perspektivních problémů. Na metru dvaceti máme postavy, které měří čtyři centimetry, ale postava vpředu má 41 centimetrů,“ pokračuje restaurátor.

Některé části přerovnávali třeba desetkrát. „Betlém jsme dostali v krabicích, byl to takový pelmel. Je toho přes tři sta dílů a každý může patřit někam jinam,“ směje se Bárta, ale přiznává, že některé okamžiky při restaurování byly trochu vypjaté.

„Při restaurování se snažíme nalézt rukopis autora. V tomto případě jsme se přiklonili ke krkonošskému řešení. Jeruzalém je na pravé straně, pastviny a vesnice na levé,“ popisuje restaurátor.

Fenomenální a výjimečné dílo

Bělohlávkův betlém ze dřeva a papíru považuje z výtvarného hlediska za fenomenální a výjimečné dílo. „Když si vezmete, že všechno je vytvořeno jen tím, že on stříhal, řezal karton a vrstvil ho. A díky tomu vzniká tato neuvěřitelná perspektiva,“ dodává. „Je to skrytý poklad našeho muzea,“ doplňuje jeho slova kurátorka Vladimíra Jakouběová, která se o návrat betléma do expozice muzea zasloužila.

Kdy se stal betlém součástí sbírek muzea, není podle ní jisté. „Jedinou doloženou zprávou je článek v Pojizerských listech ze září roku 1942, ve kterém Karel Kinský uvádí, že Bělohlávkův betlém s poloplastickými figurami byl součástí instalace takzvané světničky kamenáře,“ vysvětluje kurátorka.

V šedesátých letech byl v souvislosti se změnami v expozicích stejně jako ostatní betlémy z výstavních prostor muzea „odstraněn“ a o deset let později nebyl dle nařízení tehdejšího zřizovatele při takzvaném „novém“ zapsání veškerého sbírkového fondu ani zařazen do evidence.

K tomu došlo až v roce 1980 díky úsilí Vladimíry Jakouběové, která betlémy ve spolupráci s odborníky roztřídila a i přes protest bývalého vedení muzea nechala opět zapsat do evidence.

Poprvé mohly být betlémy vystaveny až v roce 1989. Z toho Bělohlávkova však tenkrát návštěvníci viděli kvůli rozsahu poškození jen několik málo figur. V současnosti je Bělohlávkův betlém součástí národopisné expozice.