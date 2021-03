VIDEO: Muž praštil štěnětem o zem, natočila ho policejní kamera

Muž se chtěl psa zbavit na parkovišti mezi Penny a sportovním areálem Maškova zahrada. O brutálním způsobu zacházení se zvířetem informovala Prima CNN News.

Štěně skončilo po incidentu v rukou policie.

Řidič přijel na parkoviště v brzkých ranních hodinách. Vystoupil z auta a z kufru vytáhl psa. S tím pak velmi surově mrštil o zem. „Potom muž začal kolem rozhazovat kousky salámu, aby psa zaměstnal a mohl v klidu odjet,“ popsal televizi šéf turnovských strážníků Luboš Trucka.

Celou zhruba čtyřminutovou akci natočily městské kamery. „Je vidět, že pes muže dobře zná, že je na něj zvyklý. Poskakuje kolem něj a ve chvíli, kdy auto odjíždí, se za ním snaží běžet,“ upozornil Trucka.

Celou situaci navíc sledovali ze zaparkovaného auta náhodní svědci. Ti okamžitě zavolali strážníky, navíc si poznamenali registrační značku auta.

„Máme podezření na týrání zvířat, konkrétně opuštění. Maximální pokuta je v tomto případě sto tisíc korun,“ uvedl šéf městské policie.

Štěně si zatím nemůže nikdo vzít

Strážníci předali štěně do útulku. „Je to zhruba tříměsíční fenka, kříženec. Je hodně vyplašená, bojí se, o samotě pláče a učůrává,“ popsala pro Prima CNN News majitelka útulku Dominika Šmídová, která štěně umístila do náhradní péče, aby nebylo v kontaktu s ostatními psy, dokud neprojde důkladnou veterinární prohlídkou a případným očkováním.

Ihned poté, co se informace o štěněti vyhozeném z auta objevila na sociálních sítích, začali volat zájemci, kteří by si ho rádi osvojili. To ale zatím není možné.

„Ze zákona s ním teď čtyři měsíce nebo do konce správního řízení nesmíme nijak nakládat. Nejvíc by nám pomohlo, kdyby se majitel psa pokusil to, co udělal, alespoň částečně napravit. Stačilo by, aby podepsal darovací smlouvu,“ dodala Šmídová.