Řev cirkulárek skončí, místo pily vznikne v Turnově obytná čtvrť

Je to trošku paradox, který plně uzná jenom ten, kdo poprvé přijede do Turnova. V jeho samotném centru je dřevozpracovatelský závod. Jen pár minut od náměstí, radnice nebo synagogy stojí už 170 let funkční pila, kam denně zajíždějí těžké náklaďáky s kulatinou. To se do pěti let změní. Zastupitelé pozemky pily koupili, aby lokalitu přeměnili na obytnou zónu se zelení.

„Jde o největší nákup nemovitostí za posledních nejméně deset let. Ale plníme tím i tužby snad všech zastupitelstev před námi, která se o získání pozemků pily pokoušela,“ shrnul nákup bezmála 9 tisíc metrů čtverečních pozemků turnovský starosta Tomáš Hocke (NB).



Pila se nachází v místě zvaném Koňský trh, který spojuje historické centrum města s nábřežím Jizery.



Dnes je celé území vnímáno jako brownfield, zdejší průmyslové objekty jsou zchátralé. Pila funguje od roku 1850.



Převod za 35 milionů

Turnov tu chce v budoucnosti postavit tří až čtyřpodlažní bytové domy s občanskou vybaveností, parkováním a veřejným prostorem se zelení. Jestli se do stavby pustí sám, nebo parcely prodá developerům, ještě není zřejmé.

Za převod pozemků Turnov zaplatí majitelům pily 35 milionů korun, vezme si na to pětiletý úvěr od Komerční banky s úročením 0,82 procenta, takže přeplatí 835 tisíc korun.



Firma Josef Plátek s.r.o., která zdejší pilu provozuje, tu ale bude ještě pět let v nájmu za 50 tisíc měsíčně. Do pěti let zde činnost ukončí a pozemky opustí.

„Původně jsme jim chtěli nabídnout alternativní pozemky, aby se pila jen přestěhovala. Ale souhlasili s prodejem. A myslím, že je to výborná příležitost pro další generace, co přijdou po nás, aby na Koňském trhu byly jednou bytové domy a kvalitní občanská vybavenost,“ podotkl starosta.



Čtyři tisíce za metr je moc, zlobí se opozice

Nákup pozemků pily podpořili koaliční zastupitelé, opozice byla proti. Vadí jí, že Turnov málo vyjednával o ceně, která je předražená. Původní znalecký odhad totiž zněl 15 milionů korun.

„Zaplatíme za pilu o 130 procent víc, než kolik říkal odhad. Metr čtvereční tak vyjde na čtyři tisíce korun. Když jsme před pár lety kupovali pozemky v centru města u Vesny za 2 500 korun za metr, tak jsme si říkali, jací jsme střelci, že přeplácíme o třicet procent. A ejhle, najednou je nárůst sto třicet procent v pořádku,“ zlobí se Michal Kříž (ANO).



Podle něj tím město pro příští roky definovalo cenovou politiku prodejců pozemků. „Všechny pozemky, které teď bude chtít někdo ve městě prodat, budou nejméně za 4 tisíce za metr. Odrazí se to i na soukromém trhu,“ myslí si Kříž.



Nelíbí se mu ani příliš nízký nájem, který pila na dobu pěti let dostala. „Když nám své pozemky prodala o 130 procent dráž, tak i my jsme jí měli dát o 130 procent vyšší nájem. Ale dostala ho naopak ještě nižší, než zněl znalecký odhad,“ dodává. Stejný názor má i Lukáš Bělohradský z ODS. Podle něj tím udělalo město lidem medvědí službu a samo se vehnalo do kouta.



Za celé území 100 milionů

„Tou cenou město definovalo a zabetonovalo cenu všech okolních pozemků. A když si spočítáme, že radnice chce jednou vlastnit celý Koňský trh, tak při téhle ceně za něj dá 100 milionů korun. Ostatní majitelé by byli blázni, kdyby své parcely prodali levněji,“ tvrdí Bělohradský.

Starosta Tomáš Hocke připouští, že pozemky byly drahé. „Cena je vyšší, než cena obvyklá. Ale z hlediska rozvoje Turnova to vnímám jako strategické rozhodnutí. Je důležité, aby pila městu patřila, vždyť by ji klidně koupil někdo jiný. Některé nemovitosti se bohužel nakupují jen v kritických situacích,“ míní starosta.

Majitel pily Dalibor Procházka naznačil, že zájemců o koupi bylo víc. „Nechtěl jsem ale jednat se spekulanty, pakliže Turnov o ty pozemky stál. Jsem rád, že jsme se nakonec domluvili a střed města bude mít lepší využití,“ řekl MF DNES.



Sám přitom už pilu déle než pět let provozovat nechtěl, bez ohledu na to, jestli by město pozemky zakoupilo.

„Situace na trhu s dřevem je špatná. Je nadbytek toho kůrovcového, na které se my nesoustředíme. Ceny spadly dolů. Je i problém sehnat zaměstnance. Tátovi je 76 let, mně bude 50, máme toho dost. Navíc, kdybychom chtěli fungovat dál, areál by se musel modernizovat, zakoupit nové dopravníky a na tomto místě už žádný prostor pro rozvoj firmy nevidím,“ svěřil se Procházka.