Kontrola nás měla poškodit, zní z vedení libereckých technických služeb

Kontrolu objednala dozorčí rada ještě za předchozího předsedy a náměstka primátora Jiřího Němečka (ANO). Podle představenstva TSML ale měla kontrola jediný cíl. Poškodit a zdiskreditovat vedení firmy.

„Když se podíváte na závěry té kontroly, tak se tam objevují i věci, na které se kontroloři vůbec neptali, nechtěli k nim žádné podklady. A pak se o těch věcech negativně rozepisují. Na základě čeho? Chtěli jsme, aby tam zapracovali naše připomínky, ale od října s námi nekomunikují,“ tvrdí předseda představenstva Petr Šimoník.

Výběr společnosti vzbuzuje nedůvěru

Kontrolu provedla Auditorská společnost CONSULT s.r.o. z Ostravy. Bez výběrového řízení ji vybrala dozorčí rada TSML. Právě výběr Consultu ale vzbuzuje v některých zaměstnancích TSML nedůvěru. Consult je totiž napojen na Jaroslava Rengla, který seděl v dozorčí radě, kam si ho prosadil tehdejší předseda Němeček.

V kuloárech se mluví o tom, že Rengl získal místo v dozorčí radě za to, že sponzoroval volební kampaň libereckého ANO.

„Není žádnou novinkou, že se tady vedou boje o ovládnutí technických služeb. A je to boj lidí, kteří se po volbách dostali na radnici,“ říká předseda představenstva Šimoník. Že od některých představitelů města a členů dozorčí rady byly znát tlaky na změnu vedení společnosti potvrzuje i člen představenstva Petr Malaník.

„Tlaky na výměnu vedení tu jsou prakticky pořád, jednu chvíli se tu střídali ředitelé co rok. V případě pana Šimoníka to bylo od chvíle, co sem nastoupil. Nechci spekulovat o důvodech, proč tomu tak je, ale děje se to. A není to jen boj o to, kdo by měl TSML šéfovat. Už v minulosti město z nepochopitelných důvodů vyvedlo z TSML zajímavé věci jako odpady, parkovací systém, veřejné osvětlení, správu hřbitovů. Zůstaly tu poslední činnosti, u kterých je taky nějaký zájem předat je ven a TSML nechat nějak dožít,“ říká Malaník.

Podobně mluví i personální manažerka TSML Světlana Baranová. „Zhruba rok poté, co pan Šimoník nastoupil, byla snaha, aby na jeho místo nastoupil někdo jiný. Tenkrát zaměstnanci napsali otevřený dopis primátorovi, ve kterém se za ředitele postavili. A tu podporu lidí má stále. Tady se nedějí žádné nepravosti. Závěry kontrolní zprávy vnímáme jako negativní, štvavou kampaň proti TSML.“

Jiní kontroloři pochybení nenašli

Kontrolní zpráva upozorňuje například na neprůkazné účetnictví, na manipulaci s výnosy či na předražené zakázky, které TSML dělají pro město. Takové závěry ale vedení firmy odmítá jako záměrně zkreslené.

„Měli jsme tu několik kontrol. Od různých auditorských firem, i z finančního úřadu. Nikdy se nepotvrdilo to, co uvádí zpráva od Consultu. Navíc v době, kdy tu Consult byl, měli jsme tu i kontrolory z firmy BDO, které objednalo město. Měli prověřit, zda neděláme pro město dráž než pro soukromé subjekty. Závěr kontroly zní, že neděláme,“ řekl Šimoník.

TSML se tak chtějí obrátit na Komoru auditorů ČR, aby přezkoumala obsah zprávy Consulu i celý postup, jakým byla kontrola vedena. Z výsledku jsou přitom rozpačití i někteří členové dozorčí rady.

„Neumím říct, kde je pravda. Ty závěry jsou tak diametrálně odlišné od jiných zpráv auditorů, že to musí posoudit někdo nezávislý. Kontrolu jsme zadávali, protože jsme měli nějaké indicie, že by nemuselo být vše v pořádku. Ale teď ten verdikt bude muset říct Komora auditorů. Co je správně a co ne,“ zmínil člen dozorčí rady a ekonomický náměstek primátora Zbyněk Karban.

O vyjádření požádala redakce MF DNES i firmu Consult. Na mailový dotaz ale nikdo nereagoval, stejně jako na mobil.