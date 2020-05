Starostové ze tří zemí slavili na hranicích, přiťukli si pod dohledem vojáků

Dali také najevo, že opatření, která uzavřela hranice, se jim nelíbí. Už proto, že každá země má jiná a na Trojmezí se vše mísí.

„Tady to vypadá, že Polsko nám vyhlásilo válku. Myslím, že tamní opatření jsou přehnaná. To, že nás tu hlídá armáda se samopalem, mi přijde ulítlé. Ale je to jejich opatření, s tím nic nenaděláme,“ okomentoval starosta Hrádku Josef Horinka.

Sám si šel s německými kolegy přiťuknout do řeky Nisy, jejímž středem prochází státní hranice. Polákům to vojáci nedovolili.

„Je neuvěřitelné, že ve společné Evropě si spolu povídáme přes zavřené hranice. Chápu, že Evropa je pandemií koronaviru nějak zasažena, ale že to přinese taková omezení, by mě nenapadlo. Je třeba dodržovat hygienická nařízení, ale neseparujme se od sebe navzájem jako země, jako sousedé,“ řekl starosta Bogatyně Wojciech Błasiak.

Hraniční přechody v Hrádku jsou stále zavřené. I když se uvolnila pravidla pro cestování do Německa, přes pěší přechod v Hartavě nikdo neprojde. Přechod v Hrádku do Polska by se měl teoreticky zprovoznit v červenci, ale není vyloučen i dřívější termín.

„Brali jsme otevřené hranice automaticky, jezdili jsme za přáteli na kafe, na nákupy do Žitavy, Bogatyně. Nakupování chybí, ale mnohem víc tu postrádáme osobní kontakt. Jsou to naši přátelé,“ řekla hrádecká farářka Hedvika Zimmermannová.

„Hrádek je na turistickém ruchu závislý. Bojím se, že až se tu otevřou restaurace, kadeřnictví a další služby, tak řada z nich na tom stejně nebude dobře, protože jsou závislí na německé a polské klientele. Na druhou stranu čekáme, že v létě bude praskat ve švech nádrž Kristýna, protože Češi budou na letní dovolené jezdit hlavně po naší vlasti,“ dodal Horinka.