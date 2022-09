U hranic s Polskem vyrostla slévárna, dá práci stovkám lidí na Frýdlantsku

Až šest tisíc tun mohou vážit odlitky, které se začnou odlévat v nové slévárně ve Frýdlantě. Je to třikrát víc než kolik si může dovolit firma DGS Druckguss System vyrábět ve svém závodě v Liberci.

Právě omezené podmínky v Liberci vedly akcionáře česko-švýcarské firmy k tomu, že začali hledat místo pro novou slévárnu. Protože další rozšíření v Liberci už nebylo možné, vyrostla nakonec nová fabrika ve Frýdlantě.

Pro tamní region, který se potýká s velkou nezaměstnaností, je to vítaná investice. Z Frýdlantska totiž firmy dosud spíš odcházely, než aby tam vznikaly nové, a navíc takto velké.

Výstavba a vybavení nové slévárny stálo přes miliardu korun. „Když za námi zástupci DGS poprvé přišli, tak jsem si říkal, že to je super nápad, ale v žádnou rychlou realizaci jsem nevěřil. Čekal jsem to tak do deseti let. A najednou tu za tři roky stojí továrna na zelené louce. To je téměř zázrak,“ oceňuje počin DGS starosta Frýdlantu Jiří Stodůlka.

S tím souhlasí i hejtman Martin Půta. „Na poměry České republiky je to opravdu téměř nadlidský výkon, že se firmě během tří let podařilo koupit pozemek, vyprojektovat novou továrnu, vyběhat všechna povolení, postavit ji, zkolaudovat a zahájit výrobu. Ukazuje to i na dobrou spolupráci s frýdlantskou radnicí a všemi úřady, které se k tomu vyjadřovaly,“ uvedl Půta.

DGS se specializuje na tlakové odlitky ze slitin hliníku a hořčíku, které se používají v automobilovém průmyslu. Mezi její největší zákazníky patří společnosti Mercedes, BMW, Audi nebo Daimler.

„Postavit novou slévárnu, která dodává díly pro automobilový průmysl, nebylo v dnešní době vůbec lehké. Toto odvětví je dnes uprostřed vichřice, je velký tlak na inovace způsobené jiným přístupem ke klimatickým změnám, do toho je tu válka na Ukrajině, turbulence v cenách, nedostatek energií, problémy s dodávkami potřebných dílů. Očekáváme, že naši zákazníci budou za námi stát. Naší výhodou jsou vysoce kvalitní výrobky a také nejmodernější technologie, které jsou dnes dostupné. Sázíme na chytrá řešení a digitalizaci provozu,“ řekl prezident správní rady DGS Walter Locher.

Díly pro elektromobily

Kvůli odklonu od spalovacích motorů se závod ve Frýdlantě bude specializovat hlavně na díly pro elektromobily. I když jde o slévárenský provoz, nepředstavuje nová továrna díky moderním technologiím žádnou velkou zátěž pro životní prostředí.

„Budeme také v rámci energetických úspor využívat vlastní fotovoltaickou elektrárnu výkonem pět megawatt. Zároveň je to i náš příspěvek ke snižování produkce CO 2 ,“ zmínil ředitel DGS pro ČR Josef Vokoun.

Zatím je kapacita frýdlantského závodu naplněná ze třiceti procent, už příští rok to má být ale sto procent. „Máme tu i zázemí pro druhou stavební fázi, takže ze současných šesti slévárenských strojů se dostaneme na dvanáct. To posílí naši konkurenceschopnost,“ dodal Vokoun.

Zatím závod zaměstnává 100 pracovníků, do tří let by to měly být čtyři stovky. I když Frýdlantský výběžek sousedí s Polskem, nestojí firma o zahraniční dělníky.

„Chceme dát práci hlavně místním lidem, kterým tak odpadne dojíždění za prací do Liberce a okolí,“ řekl ředitel závodu DGS ve Frýdlantě Luboš Pfohl.

Podle místostarosty Frýdlantu Dana Ramzera může nová továrna pomoci městu i při tlaku na urychlení výstavby nové silnice z Liberce do Frýdlantu.