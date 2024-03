Vyrobili tu vesmírné zrcadlo, teď se výzkumné centrum v Turnově rozroste

Laboratoře centra se aktuálně nacházejí v budovách bývalé firmy Dioptra, kterou však její majitelé plánují částečně zbourat a přestavět na byty. Nájemní smlouva vyprší Toptecu v roce 2025, a pro svoji další činnost proto centrum plánuje postavit nové prostory na vedlejším pozemku. Odhadované náklady projektu jsou přibližně 250 milionů korun.

„Centrum Toptec je špičkové regionální pracoviště, které se svými inovacemi prosazuje i v zahraničí. To, že bylo a zůstává v Turnově, má svůj význam. Tradice broušení drahých kamenů sahá na Turnovsku až do 16. století, později tam vyrostly generace optiků a za Rakouska-Uherska vznikla první továrna na brýlová skla. Poté tam působila legendární Vývojová optická dílna AV ČR a po ní právě Toptec,“ představuje stručný náhled do historie turnovské tradice předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

Mezinárodně uznávaná společnost Toptec se zaměřuje na výzkum a vývoj speciální optiky i jemné mechaniky. Spolupracuje s partnery z průmyslové sféry a v posledních letech je velmi aktivní také v oblasti kosmických technologií.

Zrcadlo z Turnova vypustili do vesmíru

Stojí například za vývojem a výrobou zobrazovacích zrcadel teleskopu sondy Solar Orbiter, kterou Evropská kosmická agentura před čtyřmi lety vypustila ke Slunci. Pro setrvání a rozvoj společnosti ve městě se kromě Libereckého kraje výrazně zasadil také starosta Turnova Tomáš Hocke.

„Domnívám se, že naše město, náš kraj, se musí připravovat na postupné změny v automobilovém průmyslu a včas zareagovat na výzvy. Je třeba postupně diverzifikovat portfolio zaměření firem a hledat cesty k dlouhodobému rozvoji města, které jsou zásadně závislé na možnosti dobrého zaměstnání pro naše obyvatele,“ říká.