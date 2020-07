Elektromobil z liberecké univerzity dokáže zaparkovat téměř všude

Odborníci z Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií pro elektromobil navrhli a vyvíjí kompletní elektrickou výzbroj.

„Elektroniku připravujeme k napojení na centrální řídicí jednotku. Vše se testuje tak, aby motorky stěračů, blinkry nebo zámky fungovaly, jak mají,“ popsal Petr Bílek z fakulty mechatroniky.

„Náš student Jan Peča vyvíjí přístrojový panel vozidla. Programuje grafiku displeje a vytvářel software do řídicí jednotky, která bude s displejem komunikovat. Když to zjednoduším, ladí to, aby se rozblikaly žárovky, když řidič zmáčkne blinkry, a aby se na displeji, respektive přístrojovém panelu objevily i kontrolky. Zároveň chceme, aby řešení odpovídalo moderním trendům.“

Univerzita pro Fido také navrhla a testovala elektrický pohon, baterii a její dobíjení. Auto získalo 48V baterii, která pohání dva na sobě nezávislé motory v zadní nápravě.

„U motorů se dá nezávisle regulovat točivý moment. Motory v kolech jsou výhodné právě pro malosériovou výrobu jednoduchých vozidel – relativně snadno se na vozidlo osadí a není potřeba převodovka s poloosami,“ uvedl Pavel Jandura, vedoucí vývojového týmu z fakulty mechatroniky. „Dojezd by měl být až dvě stě kilometrů.“

Městský dvoumístný elektromobil, spadající do kategorie řidičského oprávnění malého motocyklu AM, bude mít rychlost do 45 kilometrů za hodinu. Usednout za volant Fida budou moci řidiči od 15 let. Vhodný má být i pro seniory, lidi s postižením, rozvážkové firmy nebo pro rozvíjející se systém sdílení aut.

První testovací jízdy má auto za sebou

Na jaře prošel zkonstruovaný funkční vzorek prvními testovacími jízdami na uzavřeném okruhu.

„Z hlediska pohonu dopadly jízdy velmi dobře, všichni byli nadšení. Dynamické vlastnosti jsou velmi hezké, těch pětačtyřicet je tam hned,“ chválí si člen vývojového týmu Lukáš Krčmář.

Vyvíjené vozidlo je konceptem podobné Renaultu Twizy. Fido má ale nabízet více místa pro druhého člena posádky. Verze určená pro potřeby firem nabídne jen místo pro řidiče a zbytek bude tvořit úložný prostor o objemu 700 litrů. Vozidlo bude na délku měřit 2450 mm a na šířku 1380 mm, Fido by tak mohlo parkovat kolmo k chodníku.

Autorem designu je Karel Vránek, absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Na konstrukci se podílel i čtyřnásobný mistr republiky ve formulových vozech Jaroslav Vorel.

Vnitřek vozítka je stejně jako karoserie navržen z kompozitu, který je pro vyšší pevnost a lehkost vyplněný pěnou.

„Chceme nabídnout jednoduché, lehké vozidlo, ekologicky vstřícné, s minimálními provozními náklady, snadné k pochopení a opravě. Cena by se mohla pohybovat mezi dvěma a třemi sty tisíci korun,“ řekl Miloslav Kolomazník z firmy Combatra, která vůz vyvíjí. Auto by se mělo vyrábět v malých sériích. Nanejvýš 500 až 1000 kusů ročně.



O koncept Fida představovaného ještě před koronakrizí na různých výstavách měl mimo jiné zájem indický investor.

„Teď nám vše zpřetrhal koronavirus. Nicméně projekt skončí letos v září a do té doby musíme mít hotový prototyp a nástroje, aby se vozidlo mohlo začít vyrábět. Homologace sice není součástí projektu, ale chceme na ní začít pracovat. Věříme, že by se to mohlo podařit během příštího roku,“ doplnil Kolomazník. Na projekt poskytne zhruba třicetimilionovou dotaci Evropská unie.