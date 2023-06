Světáci se zbavili komunistické satiry, večeří v michelinské restauraci

„Text jsme zbavili balastu komunistické satiry a reálií socialismu, který už mladší generaci vůbec nic neříká,“ míní dramaturg Jiří Janků a vysvětluje, proč vůbec jeho volba padla na tento filmový počin z roku 1969. „Hledali jsme kvalitní komedii, na kterou by diváci slyšeli a která nabízí prostor pro pěknou hereckou práci.“

Dramaturgova slova potvrzuje režisérka představení Kateřina Dušková a přibližuje konkrétní prvky, které hru posunuly do dnešní doby. „Naši Světáci se nesnaží srovnat se společenskou formou první republiky, ale se světem mladých. Snaží se obstát ve světě, který je nový, který má nová pravidla. Nejdou například do prvorepublikové kavárny, ale do michelinské restaurace.“

Samotný děj však zůstává v základu stejný jako ve filmu. Ten vyprávěl o partě fasádníků, kteří touží dobýt Prahu a stát se lvy tamních salonů. V hlavních rolích zazářili Vlastimil Brodský, Jiří Sovák a Jan Libíček. Těm sekundovala trojice dam tvořená Jiřinou Bohdalovou, Ivou Janžurovou a Jiřinou Jiráskovou.

Ani v případě obsazení se divák nedočká přesných kopií hereckých legend známých z televizní obrazovky. „Hru jsme psali na míru našim hercům, které dobře známe,“ objasňuje Janků.

Herec Martin Polách přesto přiznává, že řada diváků dorazí na představení díky tomu, že si oblíbila původní film. „Myslím, že lidé přijdou proto, že znají film a těší se, že uvidí něco podobného,“ míní představitel Václava Petrtýla, kterého ve filmu ztvárnil Jan Libíček. „Já se nebráním být tak trošku pan Libíček.“

Naopak Kateřina Kornhäuserová, tedy Boženka, kterou nezapomenutelně zahrála Jiřina Bohdalová, si filmovou předlohu při zkoušení nepouštěla. „Já se na to radši nekoukla, abych nehrála podle filmu.“