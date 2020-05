Navrhl ji autor Ještědu, teď se škola ve Studenci dočká přístavby

Zvětšení stávající školy si vynutil rostoucí počet žáků a nedostatečná kapacita.

„Může za to nárůst porodnosti. Studenec je historicky obec se silnými křesťanskými kořeny, kde mají rodiny běžně tři i více dětí. Zároveň v posledních letech byly zrušeny některé školy s prvním stupněm vzdělávání v okolí. Takže my jsme teď spádová obec pro dalších čtrnáct obcí z okolí, například Horka u Staré Paky nebo Bukovina u Čisté,“ zmínil starosta Studence Jiří Ulvr (SLK). Do školy aktuálně chodí 365 dětí.

Škola se snažila na babyboom reagovat a zvětšovala svou kapacitu, ta je ale už vyčerpána.

„V současné době jsou v každém ročníku paralelní třídy, takže škola byla nucena využít každou učebnu jako kmenovou třídu, vyučuje se i v upraveném školním bytě a v dílnách. Škole tak chybí odborné učebny a další prostory na dělení tříd na skupiny při výuce jazyků, a především při individuální práci se žáky s podpůrnými opatřeními,“ popisuje starosta.

Novou a stávající budovu spojí most

Přístavba má tyto problémy vyřešit. Bude navazovat na stávající budovu, s níž se spojí mostem. Škola tím získá šest nových učeben pro první až třetí ročníky. V jimi uvolněných třídách pak škola zřídí učebny pro výuku cizích jazyků a přírodních věd.

Nový pavilon bude obsahovat také družinu, kde děti tráví volný čas po vyučování. Vzniknou zde i nové šatny a zázemí pro pedagogický sbor. Nejnákladnější částí pak bude nová učebna sloužící jako víceúčelový sál pro divadla nebo školní besídky, kde půjde vztyčit improvizované jeviště. Z této třídy budou mít děti výhled obřími panoramatickými okny do nádherné krajiny.

Přístavba má podle projektu vyjít na 45,2 milionu korun, tolik obec ve své historii naráz nikdy neinvestovala. Starosta ale tvrdí, že Studenec je v dobré ekonomické situaci a může si to dovolit.

„Každý náš rozpočet je buď vyrovnaný, nebo přebytkový. Ročně si můžeme dovolit investovat zhruba patnáct milionů korun, aniž bychom museli škrtat jiné položky v rozpočtu. Díky tomu si na akci nemusíme brát úvěr a do tří let bude stavba splacená,“ vysvětluje Jiří Ulvr.

Obec věří v dotaci

Přesto obec požádala ministerstvo financí o dotaci, má šanci získat až 20 milionů korun.

„Byl by to pro nás příjemný bonus, ale zvládneme stavbu i kdybychom na dotaci nedosáhli,“ konstatuje starosta. Už před třemi lety Studenec podobnou investici zvládl sám bez pomoci. Za 23 milionů tehdy postavil Domov pro seniory.

S přístavbou školy se započalo symbolicky v roce, kdy hlavní budova slaví 60 let existence. Navrhl ji kdysi jeden z nejslavnějších českých architektů a „otec“ Ještědu Karel Hubáček.

Samotná škola ve Studenci má přitom hlubší kořeny. První škola zde fungovala už na počátku 18. století, kdy číst, psát a počítat místní děti učil podkovář Antonín Šorm ve svém domku v čp. 200. Jediný člověk tedy vyučoval veškeré děti z vesnice, ve třídě kromě žáků pobíhala i drůbež.

Současná budova pochází z roku 1960, otevřeli ji jako „Školu československosovětského přátelství“, název se ale mezi lidmi nepoužíval. V roce 1985 škola získala novou přístavbu, v roce 2010 pak areál doplnila i mateřská škola.

Počty dětí v obou zařízeních se už léta drží na stejné úrovni, a nebo dokonce přibývají. Studenec totiž, navzdory necelým dvěma tisícovkám obyvatel, těží z výhodné polohy. Projíždí tu veškerý tranzit do Krkonoš. Díky blízkosti velkých firem jako je Devro Jilemnice, Škoda Auto ve Vrchlabí nebo Tessitura Monti Cekia, je zde téměř nulová nezaměstnanost. Sídlí zde i autorizovaný prodejce vozů Mitsubishi.

„Třebaže jsme předposlední obcí na hranicích Libereckého kraje, tak zájem lidí přestěhovat se sem, bydlet a žít u nás zdaleka převyšuje naše pozemkové možnosti,“ dodává Jiří Ulvr.