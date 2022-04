Ženu nalákalo video štěňátek, místo dárku pro manžela má za 150 tisíc fotky

Štěňata plemene kavalír King Charles španěl chtěla žena darovat svému manželovi. Na inzerát zareagovala 20. března a s prodávajícím se domluvila na ceně 8 500 korun za oba pejsky.

„Jejich údajný majitel měl žít v Londýně a tvrdil jí, že je prodává z důvodu stěhování se do menšího bytu. Předstíral přitom, že je pro něj důležité, aby se dostala do dobrých rukou,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Zhruba za dva dny ženě podvodník zaslal odkaz k platbě na částku, na které se domluvili.

„Nad rámec této dohody jí ale ještě téhož dne jménem přepravní společnosti vyzval k úhradě vratné zálohy na přepravní boxy pro psy ve výši 17 800 korun,“ zmínila Baláková.

Pak následovala výzva k zaplacení vratné zálohy na krmivo ve výši 10 500 korun, platba za pojištění psů ve výši 13 550 korun a za jejich vakcinaci 15 800 korun. Následně zaplatila 16 950 korun za mikročipy, 16 750 korun za clo a nakonec jí přišla zpráva, že jedno ze štěňat během transportu onemocnělo.

„Léčba údajně stála 25 tisíc korun, čímž původní cena štěňat spolu s celními poplatky narostla do sumy 147 164 korun. A i když je uhradila, aniž by jí štěňata někdo doručil, chamtiví podvodníci po ní chtěli dalších 35 tisíc korun údajně za jejich přechodné umístění do pet centra. V tom okamžiku pochopila, že se stala obětí podvodu a další placení odmítla,“ přiblížila mluvčí.

Pachatelé ženě pak dokonce vyhrožovali pokutou ve výši 80 tisíc korun za porušení smluvních podmínek a i tím, že její chování nahlásí policii. Na tu se nakonec obrátila sama a podala trestní oznámení.

„My jsme v této věci už zahájili úkony trestního řízení pro přečin podvodu, nicméně jsme si vědomi toho, že je dopadení pachatele velmi málo pravděpodobné. Tito podvodníci bývají ve většině případů součástí mezinárodně organizovaného zločinu. Jsou to stejní lidé, kteří se na sociálních sítích vydávají za americké vojáky a podvodně získávají od osamělých žen jejich peníze,“ dodala Baláková.