Na Staroměstském náměstí zazáří smrk z Libereckého kraje, ohrožuje chalupu

Do soutěže přihlásil smrk majitel pozemku kvůli bezpečnosti. Jehličnan dosáhl odhadem dvaceti sedmi metrů a majitel se obává, že by mohl spadnout na chalupu, ke které je nakloněný. Smrk už prohlédl dendrolog a podle předběžné zprávy je v pořádku.

„Pokračujeme v hezké tradici posledních let. Letos opět ozdobí Staroměstské náměstí smrk ztepilý, do své krásné podoby rostl celých 56 let. Splňuje všechny parametry,“ uvedl Bohuslav Svoboda, primátor hlavního města Prahy.

Kácení a převozu už se opět chopí Technologie hlavního města Prahy. „Tradičně je to velká výzva, jejímž finále je zdobení a slavnostní rozsvícení stromečku se začátkem adventu,“ dodal radní hlavního města Prahy Michal Hroza.

Nejvíc tipů přišlo z Libereckého kraje

„Nikdy nekácíme stromy, u kterých by to nebylo nutné z důvodu bezpečnosti nebo plánované stavební činnosti,“ doplnil Tomáš Jílek, předseda představenstva městské společnosti Technologie hlavního města Prahy.

Soutěž Hledá se strom vyhlásil organizátor trhů, společnost Taiko, již potřinácté a zájemci zasílali svoje tipy z celé republiky. Nejvíce návrhů přišlo tradičně z Libereckého kraje.

Vítěz obdrží symbolickou finanční odměnu deset tisíc korun. Strom letos poprvé pokácí odborníci již v sobotu 25. listopadu. Na Staroměstské náměstí pak vyjede v noci na úterý 28. listopadu.

Loňský vánoční strom pocházel z obce Kytlice-Mlýny z Ústeckého kraje. Do výšky pětadvaceti metrů rostl 58 let. Tradiční Smrk ztepilý pocházel ze soukromého pozemku. Před dvěma lety pak Prahu zdobil sedmdesátiletý smrk ztepilý z Dolní Černé Studnice na Jablonecku.

Pokud vše půjde podle plánu, smrk by se měl rozsvítit na Staroměstském náměstí v Praze v sobotu 2. prosince, kdy také začnou Největší Vánoční trhy na Staroměstském a Václavském náměstí.