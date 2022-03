Peníze pro mládež dáváte jen vyvoleným, kritizuje opozice vedení Liberce

Podporu tyto individuální dotace nezískaly ani ve sportovním a finančním výboru města. Přesto koalice většinou hlasů peníze pro úzkou skupinu mládežnických klubů schválila.

„Není to nic jiného než porcování medvěda pro vyvolené zabalené do líbivých slov o podpoře mládeže. Nemáme vůbec nic proti penězům do sportu, především sportu dětí. Zvlášť teď, kdy si děti během pandemie zoufale odvykly pravidelnému pohybu. Ale tohle konkrétní rozdělení peněz je naprosto netransparentní a jen pro pár vyvolených,“ řeka zastupitelka a bývalá reprezentantka v běhu na lyžích Zuzana Kocumová (LOL).

Na peníze v rámci individuální podpory si totiž sáhlo jen sedm mládežnických klubů. Florbalový FBC Liberec, fotbalový FC Slovan Liberec, futsalový oddíl FTZS, Sportovní klub stolního tenisu Liberec, hokejoví Bílí Tygři, sdruženáři a běžkaři TJ Dukla Liberec a Volejbalový klub Dukla Liberec.

Opozice kritizuje, že se nedostalo na další sporty, kde se mládeži také věnují, jako je atletika, plavání, orientační běh, basketbal a mnoho dalších.

Vedení města oponuje, že klíč k výběru vychází z podobného dotačního schématu realizovaného Libereckým krajem na základě střednědobé koncepce rozvoje sportu. Cílem tohoto dotačního titulu je podpora vybraných nejvýznamnějších sportovních akcí a projekty se zásadním pozitivním dopadem na město.

„Jako kritérium pro výběr jsme dali sporty, které reprezentují Liberec na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, dlouhodobě se věnují profesionálně výchově dětí a mládeže, jsou v nejvyšší lize ČR, mají největší diváckou návštěvnost, největší sledovanost v televizi, největší vliv na mládež v Liberci a mají velký společenský význam a atraktivitu,“ řekl náměstek primátora Ivan Langr (SLK).

Kocumová: Částky nejsou adekvátní

Opozice ale taková kritéria tvrdě kritizuje. „Když se podíváte na ty vybrané kluby, tak některé z nich jsou významné, ale je to tak neuvěřitelný slepenec, že opravdu nikdo nemůže věřit, že jde o objektivní výběr, natož že částky jsou adekvátní,“ zlobí se Kocumová.

Dva a půl milionu korun dostanou mládežnické oddíly fotbalového Slovanu a hokejových Bílých Tygrů, jeden milion volejbalová Dukla, půl milionu florbalisté z FBC Liberec, čtvrt milionu lyžařská TJ Dukla a po 50 tisících stolní tenisté z SKST Liberec a futsalisté FTZS.

„Když dáte 2,5 milionu na mládežnické týmy v hokeji a fotbalu, co udělají kluby? Sníží jejich financování z vlastních zdrojů a ušetřené peníze využijí u dospělých. Takže i argumentace, že peníze jdou pouze na mládežnický sport, nesedí,“ myslí si Jan Kubeš, trenér atletiky a člen sportovního výboru města.

Opozice také upozorňuje, že všechny žádosti o individuální dotaci od vybraných klubů přišly na radnici v rozmezí tří dnů, mezi 31. lednem a 2. únorem.

„Lze těžko uvěřit, že všechny kluby jen tak náhodou požádaly ve stejnou dobu město o dotaci, shodou okolností na ten samý účel a na tom samém formuláři. Je evidentní, že radnice obchází zákon o rozpočtových pravidlech, aby mohla podpořit několik vyvolených na úkor ostatních,“ myslí si zastupitel Jaromír Baxa (LOL).

Námitky opozice ale na zasedání zastupitelstva prošly bez odpovědí. Podle náměstka Langra město na ostatní kluby pracující s dětmi a mládeží nezapomíná. Schválen je už každoroční dotační program na podporu pravidelně sportujících dětí. V něm město rozděluje peníze mezi kluby podle jejich výdajů a velikosti členské základny. V dotačním programu je 10 milionů korun, maximální částka na jedno pravidelně sportující dítě je pak 1000 korun.