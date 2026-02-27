Podle předběžného právního názoru soudce Michala Poláka nic nebrání tomu, aby byl mobiliář zámku po osmdesáti letech vrácen dědičce Johanně Kammerlanderové.
„Samozřejmě účastníci mají ještě možnost mě přesvědčit v rámci svých závěrečných návrhů, kde mohou vznést argumenty proti mému předběžnému závěru,“ konstatoval před dvěma týdny Polák.
Právní zástupce rodu Roman Heyduk nečekal, že soud bude rozhodovat o vydání konkrétních věcí už na konci února. „Čekal jsem, že rozhodne o základu nároku, řekne, že nárok je buď důvodný, nebo nedůvodný,“ popsal Heyduk, radost z vývoje kauz ale neskrýval.
Soud by mohl dědičce rodu vydat více než čtyři tisíce položek. Jedná se v podstatě o celé vybavení zámku, jako je nábytek, svícny, obrazy nebo zbraně. Podle právního zástupce NPÚ Ondřeje Macka ale vybavení zámku musí zůstat v České republice, jelikož se jedná o kulturní památky.
Karel Des Fours Walderode přišel o svůj majetek po druhé světové válce jako Němec s nacistickou minulostí na základě Benešových dekretů. Soudy ale v roce 1947 rozhodly, že se proti Československu neprovinil a občanství mu vrátili.
Československé občanství mu ale nevydrželo dlouho. Po komunistickém převratu o něj znovu přišel a zpět ho získal až v roce 1992. O nároku na vrácení majetku soudy od té doby rozhodují. Ve celé kauze nejde jen o zámek Hrubý Rohozec a jeho mobiliář, ale taky o pozemky v okolí Turnova. Celkově se jedná o majetek v hodnotě miliard.
29. ledna 2026