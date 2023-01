Ani nezdravil, řekla tchyně muže souzeného za vraždu. Jeho manželka uhořela

Za brutální vraždu, kterou podle obžaloby pětačtyřicetiletý muž spáchal u Cvikova na Českolipsku, požaduje státní zástupkyně nepodmíněný trest odnětí svobody na 25 let. Svou ženu podle ní muž nejdříve ochromil paralyzérem, její auto nechal sjet ze silnice do lesa, poté jej polil benzinem a zapálil.

Svědci před senátem popisovali rodinné vztahy, povahu zavražděné ženy i chování obžalovaného P. N. Shodovali se na tom, že s nimi dlouhé roky téměř nekomunikoval. „Chodil s hlavou mezi rameny, nemluvil, ani nezdravil,“ uvedla matka zemřelé. To se však po tragické události ze dne na den změnilo. Začal se s rodinou své ženy více stýkat, povídat si s nimi, telefonovat.

„Předtím nebyl upovídaný, tu změnu jsem přisuzoval tomu, že s námi musel mluvit, protože mu nic jiného nezbývalo,“ líčil bratr zavražděné. „Jeho chování se změnilo radikálně. Byla to úplně jiná osobnost, jiný člověk. Měli jsme za to, že když po té události nemá s kým mluvit, že vše řeší s námi,“ konstatovala sestra zesnulé.

Že by měla její sestra starosti nebo že by jí manželství neklapalo, nedávala najevo v práci ani před rodinou. Rodiče ani sourozenci na jejím vztahu s manželem nepozorovali nic neobvyklého. O rodinu se staral, o žádných hádkách nevěděli. S ženou a synem obývali první patro domu, v jehož přízemí žila mužova tchyně. Se širší rodinou se setkávali na výletech nebo při oslavách narozenin. Asi před deseti lety začali manželé návštěvy omezovat. Mohly chodit jen po předchozím ohlášení, přijímali je zásadně společně.

„Moc nechtěli, abychom tam chodili. Byli spíš takoví sami pro sebe – asi chtěli soukromí,“ shrnul bratr zesnulé, podle něhož byla sestra optimistická a neměla žádné psychické problémy. „Když se narodil syn, přišel zákaz návštěv bez souhlasu. Tenkrát jsem k ní přijela na návštěvu, on byl v práci. Zazvonil telefon a přišla mi říct, že je jí to hrozně líto, ale že se nesmíme navštěvovat, když manžel nebude doma nebo když on tu návštěvu neschválí,“ vzpomínala sestra zavražděné ženy.

Manželovo přání žena respektovala, s rodinou se o samotě nevídala. „Dcera ho měla hodně ráda, pořád se ho zastávala. Myslím si, že byla spokojená, alespoň to tak vypadalo,“ dodala její matka, která vypovídala v oddělené místnosti, aby s obžalovaným nepřišla do kontaktu.

Ten trvá na tom, že svou manželku nezabil. Za její smrt je podle něj zodpovědný vyděrač, který po ní chtěl peníze. Další verze, kterou dříve prezentoval, je, že jeho žena spáchala sebevraždu. S tím však nesouhlasily její kolegyně ani sestra, která byla její nejbližší přítelkyní: „Jsem přesvědčená o tom, že by si na život nesáhla.“

Za zvlášť trýznivou vraždu navrhuje státní zástupkyně Petra Pazderková, aby soud vydal nepodmíněný trest odnětí svobody na 25 let ve věznici s ostrahou.

Soudní líčení bude pokračovat 13. března v 8:30, kdy budou vypovídat další svědci a znalci. Senát se kvůli velkému množství navrhovaných důkazů sejde nejméně ještě třikrát.