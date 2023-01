Liberec chce ušetřit na energiích, střechy osadí solárními elektrárnami

Díky využití energie ze slunečního záření by podle náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a dotace Šárky Prachařové (ANO) mohl Liberec ušetřit i několik milionů ročně.

Momentálně radnice pracuje na projektu, aby mohla žádat o dotace. Je to první projekt takzvané komunitní energetiky, do kterého se Liberec chce zapojit.

Rozpočet projektu se podle Prachařové pohybuje kolem 57 milionů korun včetně DPH, výše dotace je necelých 19 milionů.

„Energetická úspora bude kolem šesti milionů ročně,“ dodala Prachařová s tím, že životnost fotovoltaických elektráren je asi třicet let. „Návratnost by měla být do pěti let,“ doplnila náměstkyně.

Elektrárny by Liberec měl nechat nainstalovat do pěti let od zahájení projektu. Město vytipovalo objekty, které by bylo možné využít k výstavbě fotovoltaické elektrárny, už loni v květnu.

Bytové domy, dílny i školy

„V prosinci byl seznam doplněn o bytové domy Na Žižkově a seznam objektů byl aktualizován tak, aby splňoval podmínku dotačního programu Národní plán obnovy pro sdílení vyrobené elektřiny v rámci energetické komunity,“ dodala mluvčí liberecké radnice Jana Kodymová.

Mezi další objekty, kde by mohly být v budoucnu namontovány solární panely, patří Dům seniorů ve Františkově či budova dílen Divadla F. X. Šaldy. Ze škol jsou do projektu zařazené ZŠ Broumovská i sousední MŠ Motýlek, ZŠ Dobiášova, z Ruprechtic ZŠ nám. Míru, její budova tělocvičny, MŠ Beruška a MŠ Čtyřlístek.

Energii z fotovoltaických elektráren chce město využívat v rámci komunitní energetiky, tedy sdílení vyrobené elektřiny. To by měla umožnit novela energetického zákona.

„Jsou to postupné kroky pro řešení energetické soběstačnosti města. V roce 2023 se očekává ukotvení komunitní energetiky v rámci české legislativy, budou připraveny další dotační programy a na tuto příležitost je vhodné se začít připravovat již nyní,“ okomentovala Prachařová.

Panely chystá Jablonec i kraj

S využitím solární energie počítá i sousední Jablonec nad Nisou. „V plánu je to tak, že bude městská společnost Jablonecká energetická umisťovat v rámci komunitní energetiky na střechy městských budov, například škol a školek, fotovoltaické panely. V budoucnu je naším cílem mít fotovoltaiku na všech městských objektech, kde to bude dávat smysl,“ sdělil jablonecký náměstek primátora pro správu majetku města Petr Roubíček.

Vytipované objekty, kde by bylo možné umístit fotovoltaické elektrárny, má i Liberecký kraj. ČTK to loni v prosinci potvrdil ekonomický náměstek hejtmana Zbyněk Miklík (Piráti).

Už léta se také hovoří o využití bývalého vojenského letiště v Ralsku, kde by mohla vzniknout velká fotovoltaická elektrárna. Očekávaná novela energetického zákona má umožnit, aby energetická družstva či uskupení, například obcí, škol ale i běžných občanů, společně vyráběla a sdílela lokálně vyrobenou elektřinu či teplo z obnovitelných zdrojů.

Tím v době rostoucích cen fosilních zdrojů šetří peníze a zároveň se podílí na přechodu k bezemisní energetice.