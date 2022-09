Náměstí v Liberci zdobí Pan Červený. Odpůrcům vadí, že nová socha svítí

Zhruba 4,5 metru vysoký objekt je vyrobený z ocele a skla a funguje zároveň jako stylizovaná lampa. Na sytě červený stožár autor umístil hlavu ze skla.

„Je to na pomezí designu a užitého umění. Je to zase něco úplně jiného, nic podobného ještě před radnicí nebylo. Smyslem galerie pod širým nebem je každý rok představit něco jiného. Dávat příležitosti novým umělcům i starým zavedeným,“ vysvětlila organizátorka akce Jitka Mrázková, která je připravena na to, že objekt může vzbudit ve městě kontroverzi.

Svou nelibost vůči novému dílu už zejména na sociálních sítích vyjádřila řada komentujících.

„Já to beru tak, že když to budí emoce je to dobře. A ani nevadí, když nejsou pozitivní. Takže ve chvíli, kdy to lidi nějakým způsobem provokuje k tomu, aby to komentovali, tak je to fajn,“ poznamenal autor díla, který se už dříve Liberečanům představil výraznou plastikou ve tvaru obří hlavy V-myšlení.

Výhrady mají někteří diskutující i vůči tomu, že se jedná v době energetické krize o osvětlený objekt. Autor ale ujistil, že hlava je osvětlená LED žárovkou.

Galerie pod širým nebem funguje v Liberci na náměstí už řadu let. Postupně zde svá díla představili renomovaní umělci, jako je Magda Jetelová, Jaroslav Róna, Martina Niubo-Klouzová, Jiří David, Olbram Zoubek nebo Michal Gabriel.

Pan Červený není prvním objektem, který se části liberecké veřejnosti nelíbil. Výhrady měli lidé například i proti Meteoritu Petra Zubka. Podle Mrázkové to není nic neobvyklého.

„Česká republika je, co se týče umění ve veřejném prostoru, konzervativnější než okolní státy. Nejen na západ od nás, ale i na východ,“ dodala Mrázková.

Pan Červený bude na náměstí před radnicí zářit rok, než jej vystřídá jiné umělecké dílo.