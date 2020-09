Zloději ukradli nastartovaný vůz, policisté ho našli už s polskou značkou

Událost se stala ve středu v Novém Městě pod Smrkem. „Než si mladý muž stačil prodavačce říct o pečivo, vběhla do pekařství místní žena a volala na něj, že mu někdo krade auto. Pak jen viděl, jak se jeho Škoda Octavia GLX rozjíždí. Ve snaze zloděje zastavit chtěl otevřít dveře u spolujezdce, ale když se k autu přiblížil, drclo do něj bokem a on upadl na silnici. Podle očité svědkyně mu zloděj jeho octavií málem přejel nohy,“ popsala policejní mluvčí Ivana Baláková.

Ukradený vůz byl však vybaven GPS lokátorem. Díky tomu policisté zjistili, kde se pohybuje.



„Už od počátku bylo jasné, že vůz padl do spárů posádky černého vozidla s polskou poznávací značkou, které vedle něj před pekařstvím zastavilo,“ dodala policejní mluvčí s tím, že se místní policisté ihned spojili s polskými kolegy a požádali je o spolupráci při pátrání po vozidle.

Polské policii se podařilo zajistit kradený vůz přesně dvě hodiny a patnáct minut po krádeži.



„To už byla česká octavie opatřená polskou registrační značkou. Původní značku policisté zajistili v kufru odcizeného auta. Pachatel, který s octavií ujel do Polska, před svým zadržením v Zawidově naboural jiné vozidlo při honičce s polskými policisty, když se jim snažil ujet,“ dodala Baláková.

Podle ní jde o třiačtyřicetiletého Poláka s bohatým rejstříkem trestů. Před soudem už stál celkem sedmkrát, a to za majetkovou i násilnou trestnou činnost včetně loupeže. „Z krádeže v Novém Městě pod Smrkem se bude nově zodpovídat před polskými orgány činnými v trestním řízení,“ uzavřela Baláková.