VIDEO: Na pláži ve Sloupu řádilo „tornádo“, vzduchem létaly i paddleboardy

„Z ničeho nic se zvedl vítr a byla mela,“ popsal pro iDNES.cz autor videa Marek Primus. Ze záběrů je patrné, že rodiče ihned brali do rukou děti a utíkali s nimi do bezpečí.

Ohrožovala je přitom lehátka, která se vznášela až několik metrů nad zemí. Vítr bral i kruhy do vody, deky a oblečení.

„Trvalo to asi minutu. Objevilo se to nad vodou a šlo to na pláž. Vzalo to paddleboardy, vyneslo je do vzduchu a zase hodilo na zem. Vzalo to i jeden stan na pláži, který pak dlouho letěl vzduchem,“ přiblížil situaci jeden ze zaměstnanců koupaliště.

Nikdo podle něj neutrpěl žádné zranění, poryv větru ani nezpůsobil žádné větší škody.