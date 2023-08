Školy v kraji trápí odklady i spádovost, počet žáků z Ukrajiny se zvýší

„V Libereckém kraji bylo podle statistických výkazů zapsáno k plnění povinné školní docházky pět tisíc sto třicet šest budoucích žáků prvních ročníků základních škol všech zřizovatelů, kromě základních škol zřizovaných ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Reálně se v prvních ročnících základních škol objeví více žáků a to i po odečtení těch, kteří první ročník opakují. Kvalifikovaným odhadem to může být zhruba pět tisíc pět set žáků základních škol bez rozdílu zřizovatele,“ popsal situaci před začátkem školního roku náměstek hejtmana Jiří Čeřovský.

Ve statistice nejsou zahrnuté ukrajinské děti, které navštěvují české školy poté, co musely minulý rok uprchnout ze své země po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Liberec takových dětí letos do prvních tříd přijme 52. Jejich počet v libereckých školách tak vzroste na 680.

Do základních škol v krajském městě by měla nastoupit necelá tisícovka prvňáčků. „Do základních škol jsme přijali 955 dětí, odkladů do dalšího roku je 216, což je stále velmi vysoké číslo. A je třeba s tím pracovat. Rodiče si musí uvědomit, že odklad v žádném případě neznamená přednost při přijetí do ZŠ v následujícím školním roce,“ konstatoval náměstek libereckého primátora Ivan Langr. „Pokud jde o spádovou turistiku, v míře obvyklé se projevila ve třech spádových obvodech, nicméně školy se s tím dokázaly srovnat.“

Turnov nezná počet dětí uprchlíků

V Turnově by do prvních tříd mělo nastoupit 252 prvňáčků, z toho 28 z nich mělo odklad. Nejvíce dětí bude navštěvovat ZŠ 28. října, poté ZŠ Žižkova a ZŠ Skálova.

Na rozdíl od Liberce ale Turnov nemá údaje o tom, kolik uprchlických dětí do místních škol poprvé nastoupí. „Evidenci ukrajinských dětí nemáme vzhledem k tomu, že není úplně jednoduché zjišťovat, kdo přišel v rámci válečného konfliktu, kdo tu žije již déle a dítě mu nastoupí k běžné školní docházce. Důležitá informace je, že přijaté mohly být všechny děti, které u zápisů byly,“ řekla turnovská tisková mluvčí Marcela Jandová.

Přesná čísla budou známá na konci září, kdy se ukáže, kolik dětí do škol definitivně nastoupilo.

Se začátkem nového školního roku Liberecký kraj i nadále počítá s podporou obědů pro děti z chudších rodin. Pro příští dva školní roky by na dotaci mělo být k dispozici 14 a půl milionu korun, z toho tři miliony a tři sta tisíc by měl dát kraj ze svého, zbytek bude z evropských fondů.

Liberecký kraj má s programem dlouholeté zkušenosti, stál u jeho zrodu a na obědy chudých dětí přispívá v mateřských a základních školách od druhého pololetí školního roku 2015/2016.

Obědy zdarma získá více dětí

S novým programem by obědy zdarma mohlo získat víc školáků. Zatímco dosud se dotovaly obědy pro děti od tří do 15 let, teď bude možné zaplatit obědy předškolákům, školákům a studentům od dvou do 19 let.

Nejvíc škol zapojených do programu bylo v posledních letech z Liberecka a Českolipska.

V Libereckém kraji je zhruba 440 mateřských a základních škol, do kterých chodí více než 56 tisíc dětí, dalších asi 16 a půl tisíce je studentů na 49 středních školách v kraji.