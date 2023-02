Církevní škola v Hejnicích se rozšíří, otevře učební obor pro ošetřovatele

„S obory Veřejnosprávní činnost a Předškolní a mimoškolní pedagogika jsme potřebovali začít, protože jsme vše budovali od nuly a doslova za horami. Zároveň jsme museli vyhovět různým překážkám a administrativním požadavkům tak, aby se škola svými obory hodila do koncepce rozvoje středního školství v Libereckém kraji,“ vysvětluje ředitel školy Tomáš Vágner.

Podotýká také, že škola již od začátku směřovala právě do oblasti sociální činnosti a ošetřovatelství. „Je nám to na první pohled nejbližší. V podstatě je to tradice a takové dědictví, které naprosto odpovídá myšlence našeho konceptu,“ doplňuje.

Tříletý obor Ošetřovatel, který se studentům otevře ve školním roce 2023/24, je dle slov vyučujících určen pro ty, kteří mají kladný vztah k lidem, jsou empatičtí a chtějí pomáhat. „Na základních školách je mnoho dětí, které tyto vlastnosti mají, ale nedaří se jim tolik prospěchově. Horší známky ale neznamenají, že by se této oblasti nemohly věnovat,“ říká Vágner.

Obor otevřou pro patnáct žáků

Žáci se během studia zaměří na anatomii, somatologii a další oblasti, jež jsou nezbytné pro péči o pacienta. „Mezi nejdůležitější předměty bude patřit teorie ošetřovatelství, v rámci které je seznámíme se základními principy práce a komunikace s pacientem. Tyto poznatky budou studenti následně aplikovat v praxi při ošetřovatelské péči v okolních zdravotnických zařízeních, s nimiž jako škola spolupracujeme,“ představuje odborné předměty pedagog Martin Kalášek.

Absolventi oboru se následně mohou uplatnit například jako zdravotničtí pracovníci v domovech důchodců, léčebnách, hospicích nebo na lůžkových odděleních nemocnic. Přijímací zkouška proběhne formou individuálního pohovoru, při kterém studenti prokáží motivaci ke studiu.

Vzhledem k odlehlé lokalitě a krátké historii školy bude nový obor otevřený pouze pro patnáct studentů. „Věříme, že se nám tento počet podaří naplnit. Bereme v úvahu to, že jsme pořád na začátku, takže jsme skromní a vážíme si každého nového žáka. O maturitní obory byl ale zájem velký a hlásili se k nám i studenti ze vzdálených měst. Uvidíme, sami jsme zvědaví,“ říká ředitel školy.

Do budoucna škola plánuje otevření dvouletého nástavbového oboru Sociální činnost. Počítá se také s renovací a rozšířením areálu, v němž se nyní rekonstruují učebny a další prostory. „Bylo to tu poměrně zanedbané, takže se vše snažíme postupně zkrášlovat,“ dodává Vágner.

Zázemí našla Střední škola Jana Blahoslava v areálu Střední školy hospodářské a lesnické, která se z Hejnic přestěhovala do Frýdlantu.