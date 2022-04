Stovky uprchlíků v paláci neskončí, kraj nedostane peníze na přestavbu

„Stát poskytuje finance jen na rekonstrukci budov, které přímo vlastní obce nebo kraje. V případě Skloexportu je ale vlastníkem stát. Usilujeme proto o bezúplatný převod Skloexportu ze státu na nás, ale zatím se to nedaří,“ zmínil hejtman Martin Půta (SLK).

Kraj přitom chce většinu nákladů na předělání kancelářských prostor bývalého sídla Skloexportu na byty pro Ukrajince zaplatit z velké části sám. Pomoc Libereckému kraji tak nabídl ministr vnitra Vít Rakušan při své návštěvě Liberce.

„Určitě budu myšlenku bezúplatného převodu Skloexportu na Liberecký kraj podporovat. Pokud má sám kraj zájem do toho vstoupit a zainvestovat to, tak bychom mu měli pomoci. Budu proto v tom smyslu apelovat na ministra financí,“ řekl Rakušan.

Místo kanceláří startovací byty

Dosud totiž stát, potažmo Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, nabízel Skloexport pouze za úplatu. Naposledy za 66 milionů korun.

„Náklady na přestavbu na byty odhaduji tak na 40 až 50 milionů korun, ale kdybychom měli platit ještě koupi Skloexportu, tak to už pro nás nedává smysl,“ řekl Půta.

Odhadem by ve Skloexportu mohly být byty pro zhruba 400 uprchlíků. Později by se mohly využít jako startovací byty i pro další skupiny lidí.

„Zatím máme ubytovací kapacity pro uprchlíky zajištěny v kraji do konce června, tak jsou postavené smlouvy s ubytovateli. Dáváme teď proto dohromady, kolik z nich bude ochotno uprchlíky ubytovávat i po tomto datu. Víme, že některé hotely a penziony chtějí s pomocí skončit už na konci dubna, takže potřeba nových ubytovacích prostor je veliká,“ sdělil Půta.

Ubytování vyprší na konci června

Zatím by ubytování na konci června mělo v kraji vypršet přibližně 1550 Ukrajincům. Podle Rakušana by tak brzy měla být jasná představa, jaké ubytovací možnosti v jednotlivých krajích jsou.

„Budeme muset také řešit přesuny uprchlíků s dětmi, kteří jsou teď v odlehlejších lokalitách, například v horských oblastech, kde nejsou školské kapacity, abychom je dostali blíž do měst,“ nastínil Vít Rakušan.

V Libereckém kraji se to týká rekreačních oblastí Jizerských hor, západních Krkonoš, ale také oblasti Českého ráje či Máchova jezera. Ministr vnitra rovněž ocenil fungování Krajského asistenčního centra pomoci uprchlíkům.

„Z toho, co jsem viděl, mohu říct, že liberecké centrum je co do prostor a organizace chodu nejlepší v Česku. Vše je tady vyladěné do nejmenších detailů, navzájem propojené. Opravdu, klobouk dolů,“ uzavřel Rakušan. Od začátku války prošlo libereckým centrem pomoci přes 9500 lidí. Zatímco zpočátku to bylo několik stovek lidí denně, dnes se počty pohybují v průměru 50 uprchlíků za den.