Lyžařské areály budou šetřit, skipasy chtějí zdražovat jen mírně

Před lyžařskými areály je zřejmě další kritická sezona. Poté, co se museli jejich provozovatelé vyrovnat s dopadem pandemie, řeší teď ceny energií. Prodraží se zasněžování, provoz vleků i osvětlení. Razantní navýšení cen však nikde neplánují.

„Kdybychom do skipasů měli promítnout celý náklad, tak by byly neprodejné,“ okomentoval ředitel Skiareálu Ještěd Jakub Hanuš.

Kolik si lyžaři zaplatí, bude podle něj jasné, až těsně před zahájením sezony.

„Situace na trhu s energiemi je příliš turbulentní, než abychom mohli předvídat,“ vysvětlil ředitel. Už teď ovšem ví, že budou muset jít cestou provozních úspor.

Místo obsluhy kiosky

„V našem případě přistupujeme k zavedení samoobslužného odbavení. Snažíme se přimět naše zákazníky, aby kupovali skipasy online. Vyhnou se tak frontám a ještě budou mít výhodnější cenu,“ dodal Hanuš.

Na Ještědu tak mají v plánu omezit počet prodejních okýnek s obsluhou a zavést více samoobslužných kiosků. Ušetřit tak chtějí na platech zaměstnanců. Další úspory se podle něj budou týkat například výměny žárovek a podobně.

„Budeme se snažit ceny nastavit tak, aby se na nich vícenáklady projevily co nejméně,“ ujistil Hanuš, který doufá, že situace lyžaře neodradí.

Po covidových omezeních v předchozích dvou letech byla loňská sezona Ještědu úspěšná. Podle Hanuše to bylo díky investicím, loni byla poprvé v provozu rozšířená sjezdovka Nová Skalka přizpůsobená i na večerní lyžování.

Zdražení o patnáct procent

Ve Skiareálu v Rokytnici nad Jizerou jsou optimističtí. Velké úspory podle ředitele společnosti Víta Pražáka stejně není možné najít.

„Když nezasněžíte, nemůžete lyžovat. Lanovku nebo vleky také nemůžete zastavovat každých pět minut. Dá se trochu šetřit například na zasněžování, aby nebyly velké ztráty. Moc toho ale není,“ objasnil Pražák.

Mírně podle něj ale navýšili ceny skipasů. Oproti loňské sezoně je to o patnáct procent.

Jak to bude v Harrachově, zatím netuší. „Do konce roku máme fixované ceny energií. A nevíme, jaká bude situace dále,“ uvedl Vlastislav Fejkl ze Sportovního areálu Harrachov. Nevyloučil mírné úpravy cen skipasů do budoucna.

Nový ceník skipasů v předprodeji už zveřejnil i Skiareál Tanvaldský Špičák. I tady si připlatí zákazníci patnáct procent.

„Další opatření jsme zatím nepřijali,“ řekl za skiareál Petr Bažant. Také tady mají do konce roku fixované ceny. „Za těchto cen zasněžovat budeme,“ dodal Bažant s tím, že pojedou podle stejného scénáře jako v předchozích letech. „To znamená co nejvíce zasněžovat do konce roku a pak jen nějaké opravy,“ vysvětlil.

Sněhová děla budou chystat na Špičáku v listopadu. Bez nich by podle něj nebylo možné sjezdovku zprovoznit, ani kdyby byly příznivé klimatické podmínky a hodně sněžilo.

„To by musela být opravdu nadstandardní sezona,“ poznamenal Bažant. S mírným navýšením budou muset počítat i návštěvníci sjezdovek v Desné. I tady se budou snažit co nejvíce šetřit.

„Nebudeme zasněžovat v takovém rozsahu jako obvykle a omezíme také noční lyžování,“ uvedl Martin Laurel ze Skiareálu Černá Říčka.