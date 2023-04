Skatepark v Liberci dostane překážky z betonu, stěny vyzdobí umělci se spreji

Plán projektu představil náměstek primátora pro majetkovou správu, sport a sportovní infrastrukturu Petr Židek, který na něm hodlá spolupracovat s odbornými projektanty, ale i se skateboardovou komunitou. Ta projevila zájem o účast na projektu.

Židek si rád vyslechne jejich připomínky a návrhy. „Ten, kdo bude místo užívat a daným sportem se zabývá, tak nejlépe ví, jak by to mělo vypadat,“ vysvětlil Židek.

Investice do skateparku by měla být okolo osmi milionů korun. Plocha skateparku zůstane stejná, ale bude se s ní pracovat jinak.

Současný park je postavený z montovaných překážek a v průběhu času dochází k jeho rychlejšímu opotřebení a ničení hlavně proto, že kromě skateboardů tam sportovci jezdí také na koloběžkách.

Nové překážky by měly být celé z betonu, a neměly by se proto tolik ničit. Mělo by také dojít ke změně asfaltových povrchů mezi jednotlivými překážkami.

„Navštívili mě zástupci školního parlamentu ze ZŠ Jabloňová, kteří jsou uživateli místa. Dětí tam chodí desítky a skatepark hojně využívají,“ přiblížil jeden z důvodů Petr Židek.

Stěny pomalují umělci

U skateparku by měla vzniknout také stěna, která by sloužila pro sprejery. Mohli by tam vytvářet svoje umělecká díla tak, aby nevznikala graffiti na některých místech ve městě, kde sprejované nápisy nejsou žádoucí. Zároveň ale vedení města nechce bránit uměleckému proudu.

Přípravu projektu odsouhlasila rada města. „Letos proběhne projektová příprava, a to hlavně proto že městský rozpočet s výstavbou na tento rok nepočítá. Pokud bude v příštím roce shoda ve vedení města a najdou se peníze, celý projekt by se mohl realizovat co nejdříve,“ dodal Židek.

Věří, že se při jednání povede najít shoda ohledně uspořádání překážek a na vybudování nového bezpečnějšího skateparku. Koalice města Liberce má v programovém prohlášení jasně stanoveno, že rekonstrukce proběhne během jejich volebního období. Nyní všichni členové koalice projekt podporují a chtějí skatepark modernizovat.