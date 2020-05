Silnici z Mimoně na hranice kraje čeká oprava, už nebude samá vlna

„Oprava měla původně odstartovat už v minulém roce, kvůli průtahům v zadávacím řízení však bohužel začíná až nyní,“ vysvětlil prodlevu hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Rekonstrukce se bude týkat 12,5 kilometru dlouhého úseku od železničního přejezdu v Mimoni po Dolní Krupou. Jak upozornil náměstek hejtmana pro dopravu Jan Sviták, součástí rekonstrukce nebude kilometr a půl dlouhý úsek před Horní Krupou.

„Na tuto část je zpracovaný samostatný projekt, který počítá s rozšířením komunikace o stoupací pruh,“ upřesnil Sviták.

Stavba bude hotová na konci léta 2021 a řidiči se musí připravit na řadu dopravních omezení, které začnou už v prvních červnových dnech. Podle mluvčího Libereckého kraje Filipa Trdly budou dopravu na místě řídit semafory.

„Některé etapy ale silnici zcela uzavřou,“ uvedl Trdla.

Kromě samotné silnice budou opraveny také propustky a mosty, v plánu je i stavba nových chodníků. V Kuřívodech vznikne nová cyklistická stezka a křižovatka v centru obce bude přestavěna na kruhový objezd.

„Hodnotit, jestli je kruhový objezd důležitý, mi nepřísluší, je to stavba Libereckého kraje. Někteří lidi to vítají, někteří to považují za zbytečné,“ okomentoval starosta Ralska Miloslav Tůma.

Město Ralsko uhradí 6,3 milionů, za které opraví chodníky i veřejné osvětlení. Celkem bude rekonstrukce silnice stát asi 184 milionů korun. Liberecký kraj přispěje částkou necelých 178 milionů, z nichž většinu pokryje evropská dotace.

„Byla schválená již v loňském roce a může pokrýt výdaje v přibližné výši 156,9 milionů,“ řekl krajský radní Michal Kříž.