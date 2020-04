Někteří senioři nestojí o pomoc s nákupy, mnohdy obchody obcházejí sami

„Trápí mě, že zbytečně hazardují. V současné době je to nejzranitelnější skupina. Vím, že v obchodech bývá v dobu vymezenou pro nákupy lidí nad 65 let plno,“ sdělil ředitel Komunitního střediska Kontakt Liberec Michael Dufek.

Momentálně má přitom středisko k dispozici téměř 240 dobrovolníků, kteří jsou připravení vyřídit nákupy nebo vyzvednout léky. Za celou dobu fungování služby, ale bylo podle Dufka pochůzek jenom 136. „Chápu, že senioři potřebují jít na procházku. Kvůli tomu ale nemusí jít do obchodu,“ dodal Dufek.

Podobnou zkušenost má i Michal Čančík z liberecké pobočky organizace ADRA, která zajišťuje stejné služby na Turnovsku. „Když jsem dával leták starší paní v Bille, řekla mi, že ho nepotřebuje, protože už jí ho nabízeli v Lidlu a v Tesku. Takže nejen, že chodí sami nakupovat, ale ještě obíhají několik obchodů,“ poznamenal Čančík.

Přesto se podle něj najdou případy, kdy je jejich pomoc nezbytná. „Ozvali se nám lidé z Ostravska, že mají příbuzného, který žije sám v jedné vesničce na Turnovsku a je závislý na školních službách, které teď ale nefungují. Zajistili jsme, aby mu dobrovolník každý den donášel teplé jídlo,“ dodal Čančík, který čekal, že zájemců o donášky bude mnohem více. „Máme pár desítek lidí, kteří nás využívají. Velice dobře například funguje vyzvedávání léků.“

Jak se oba vedoucí shodují, další dobrovolníky už neshánějí. Podle Dufka ale stále neklesá poptávka po rouškách, které Kontakt zajišťuje pro seniory a další potřebné na Liberecku.

„Stále je potřebujeme. Kromě toho, že je rozdáváme v obchodech, tak je dáváme i městu pro bezdomovce a pomalu se připravujeme na otevření škol,“ dodal Dufek.



Kontakt zatím distribuoval přes dvacet tisíc roušek. „Jen během minulého týdne jsme jich rozdali více než osm tisíc,“ poznamenal ředitel. Výrobci roušek je mohou nosit přímo do sídla střediska v Palachově ulici v Liberci od pondělí do pátku od 8 do 16.30 hodin.