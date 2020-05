Dobrovolná školní docházka je protiústavní, myslí si senátor Canov

Zákon prý hovoří jasně. Po zrušení nouzového stavu se měly děti vrátit do základních škol povinně a všechny.

„Školní docházka nemůže být dobrovolná. Nic takového naše ústava nezná. Naopak určuje, že docházka na základní školu je u nás povinná. Samozřejmě, že to stát nezbavuje možnosti zavřít školy z epidemiologických či jiných důvodů, a to buď plošně, nebo místně. Stejně tak je možné uzavřít jednotlivé ročníky nebo vyhlásit mimořádné prázdniny. Rozhodně to ale vylučuje udělat z toho docházku dobrovolnou. To je protiústavní krok,“ upozorňuje Michael Canov.

Ten proto vyzývá obě ministerstva, aby přijatá opatření zrušila a nahradila je takovým, které nebude v rozporu se zákonem. „Je to celé nesmysl. Zvlášť, když minulý týden náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula uvedl, že riziko, že by se děti ve škole nakazily, je téměř nulové. A také, že míra přenosu viru z dítěte na dospělého a naopak je velmi malá,“ komentuje Canov.

„Takže podle toho se do školy může normálně bez obav jít. Proto nechápu, o co se ministerstvo opírá, když dětem na prvním stupni povolí do školy dobrovolně jít a dětem na druhém stupni to zakáže. Je to hotový Kocourkov, který je navíc v rozporu s Listinou základních práv a svobod.“

Ministerstvo porušení ústavy odmítá

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ale odmítá, že by dobrovolná účast dětí ve škole byla porušením ústavy.

„Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví jsou postavena primárně na epidemiologických úvahách. Dobrovolná docházka je vynucena situací, která vyžaduje snížení počtu osob, které se ve školách potkávají. Zde je sice v konfliktu právo na vzdělávání a proti tomu veřejný zájem ochrany zdraví, ale právě proto bylo nutné přijmout takové opatření, které co nejvíc chrání obě práva,“ sdělila mluvčí MŠMT Aneta Lednová.

„Pokud bychom nepřistoupili k dobrovolné docházce, nebylo by možné školy otevřít vůbec a právo na prezenční vzdělávání ve školách by tak bylo zcela potlačeno. Navíc školy poskytují vzdělávání i na dálku,“ dodala Lednová.

Jenže ani distanční vzdělávání nemá podle senátora pro základní školy v zákoně oporu. Canov ale kritizuje i opatření kolem poskytování ošetřovného. Stát podle něj motivuje rodiče ošetřovným, aby děti do školy neposílali. Diskriminováni jsou naopak ti, kteří své potomky do školních lavic pošlou, protože ti nedostanou nic.

„Stát navíc veřejně deklaruje, že motivy rodičů, proč dítě nepošlou do školy, nebude zkoumat. To je hrozný přístup. Je mi jasné, že pro někoho to může být výhodné. Než vstávat ráno na šestou do práce a někam se handrkovat, tak nepošlu dítě do školy a dostanu osmdesát procent platu,“ říká Canov.

Učitelé rozmlouvají dětem návrat do škol

Někteří rodiče navíc mají problém s tím, že jejich dítě nechce škola k dobrovolné docházce přijmout.

„Volala nám třídní našeho syna a rozmlouvala nám, ať ho do školy neposíláme. Že už je skupina patnácti dětí naplněna, a že bude pro něj lepší, když bude doma, aby nemusela vzniknout další skupina, kde bude méně dětí. Nevěřil jsem, že je to vůbec možné. Naopak bych čekal, že škola bude mít zájem, aby děti do školy chodily,“ svěřil se jeden z rodičů z Jablonce nad Nisou, který si nepřál zveřejnit jméno.

Podle Canova je takový přístup škol alarmující. „Už jsem se setkal i s případy, kdy ředitel nabral děti do skupin podle abecedy. Prostě za nějakým písmenem udělal čáru a ostatní měly smůlu. Opakuji, že docházka do školy je ze zákona povinná a žáci na ni mají právo. Takže, i kdyby v pondělí přišlo do školy dítě, které není zařazené do nějaké skupiny, tak je škola dle ústavy povinna ho přijmout. Místo toho se někde rodiče odmítají. To je skandální,“ dodal Canov.

Vzhledem k blížícím se letním prázdninám už ale není podle něj prostor, aby opatření bylo možné napadnout třeba ústavní žalobou. Než by se vyřešila, školy se na prázdniny zase zavřou.