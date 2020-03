Policie řeší konflikt v obchodě v Semilech, seniora po něm odvezla záchranka

19:36

Konflikt mezi prodavačkou a starším zákazníkem řeší od čtvrtečního dopoledne policie v Semilech. Seniora po něm musela odvézt záchranka do nemocnice. Stalo se tak první den platnosti pravidla, že dopoledne mohou do obchodu jen lidé starší 65 let.