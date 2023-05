Liberec neuspěl. Skončit má pošta v Globusu, vratislavická zůstane

V Liberci skončí šest poboček České pošty. Vedení města dostalo možnost, aby poště představilo místa, která by chtělo zachovat. Finální návrh Liberce nyní vedení České pošty zamítlo. Stále tak platí varianta, že skončí také pobočka v obchodním centru Globus.

„Zástupce pošty bohužel v písemné odpovědi reagoval tak, že rozhodnutí libereckých zastupitelů nebudou akceptovat. Státní podnik tak trvá na svém původním rozhodnutí, že v Liberci zruší šest z dvanácti svých poboček. Zároveň mě i kolegy zastupitele informoval o tom, že pošta je připravena jednat o možnosti zřízení provozovny či provozoven z programu Pošta Partner Plus, která může zrušené pobočky nahradit. Nevíme ale za jakých finančních podmínek. O tom budeme teprve jednat,“ řekl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Spor se táhl především o pobočku pošty v obchodním centru Globus, která má být zrušena namísto té ve Vratislavicích nad Nisou. Primátor dokonce obdržel i petici za zachování místa, kterou podepsalo více než 700 lidí.

Vratislavice jako samostatný městský obvod poštu mít musí, a proti návrhu radních se postavil starosta Lukáš Pohanka. Ten apeloval na fakt, že pošta vratislavickou pobočku zrušit nemůže. „To je základní a nepřekročitelné pravidlo, a to bez výjimky,“ řekl Pohanka.

Česká pošta Liberci současně oznámila, že je připravena představit i principy, za jakých bude chtít prodávat některé budovy ve svém vlastnictví.

Primátor Zámečník informoval vedení města a radní o tom, že chce v reakci na odpověď České pošty vyvolat jednání s některými obcemi v sousedství Liberce, jestli by projevily zájem spolupracovat na vytvoření společné a dostatečně kapacitní pobočky v režimu Pošta Partner Plus na místě, které by bylo spravedlivě dostupné a přijatelné pro všechny.

„Pokud by kolegové s návrhem souhlasili, jsem připraven oslovit starosty sousedících měst a obcí, zda by do toho šli společně s námi. Podle mě je to možnost, jak vytvořit jednu novou a dostatečně kapacitní pobočku, která by zajistila služby pro občany nejen z těch částí Liberce, kde došlo ke zrušení standardních poboček pošty, ale i v dalších lokalitách, kde mají s dostupností k poštovním pobočkám rovněž problém,“ upřesnil Zámečník.

„Na financování provozu by se tak mohlo podílet více obcí, čímž by se rozložily a snížily náklady. Za mě je to jedna z možností, jak občanům v regionu zlepšit dostupnost této služby.“