Po změně Krkonošských zón má areál v Rokytnici šanci zasněžit víc sjezdovek

„Co se nepovedlo generacím před námi, povedlo se nám,“ neskrývá nadšení ředitel skiareálu v Rokytnici Vít Pražák.

Lyžařské středisko mělo dosud velké problémy s tím, že se část jeho sjezdovek dotýkala nebo přímo byla v I. zóně národního parku Krkonoše. V rámci nově vytvořených zón už se ale podařilo sjezdovky dostat do zóny třetí.

„To je ohromný průlom, velký pokrok. Díky tomu se nám otevírá prostor pro zasněžování Horních Domků a Studenova, což teď nebylo možné. Tyto lokality jsou odkázány pouze na přírodní sníh, protože byly v I. zóně, kde se zasněžovat nesmí. Hlavně na Studenově s tím jsou problémy,“ uvedl René Roštejnský, předseda představenstva Spartak Rokytnice, který areál provozuje.

Skiareálu se tak otevírá šance na vytvoření zasněžovacího okruhu, který by šel od chaty Světlanky nahoru přes Václavák a Lysou horu k modré sjezdovce na druhé straně a vleku Zalomený. Hlavně šance zasněžovat kolem výstupu lanovky na Lysé je pro provozovatele střediska největší výhrou.

„Právě kvůli tomu to všechno děláme. Dnes se dá Lysá hora pro lyžaře spustit, až když je nahoře minimálně půl metru přírodního sněhu, jinak nám to ochranáři nedovolí. Kdybychom tam mohli zasněžovat, dost by nám to pomohlo,“ říká Roštejnský.

Umělý sníh bude nejdříve za tři roky

Přesun sjezdovek do třetí zóny ovšem neznamená automaticky povolení k výrobě umělého sněhu. Na jaře se kvůli tomu rozběhne proces posouzení vlivu zasněžovacího systému na životní prostředí.

„Když to dopadne dobře, mohli bychom mít za tři roky hotovo. Ale záleží i na tom, jaké budou zimy, jestli si na to vyděláme. Zatím nám letošní zima moc nepřeje,“ podotkl Pražák.

V rozvojových plánech skiareálu je také prodloužení lanovky Horní Domky o zhruba 800 metrů. Nová horní stanice by se tak měla posunout až nad současný vlek Zalomený po levé straně modré sjezdovky.

„Dnes je ta lanovka pro lyžaře dost nekomfortní. Běžně jezdí tyto lanovky rychlostí čtyři až čtyři a půl metru za sekundu, my za sekundu ujedeme dva metry. Není možné ji pustit rychleji, protože lyžaři tam vystupují přímo do zdi domu,“ popisuje Roštejnský.

Díky nové lanovce a jejímu prodloužení o 800 metrů docílí středisko i lepšího obsloužení modré sjezdovky.

„V lednu budeme kvůli tomu kupovat pozemky nad chatou Lovčenka, která se dostala do insolvence. Díky tomu nám odpadnou problémy s dosavadním majitelem, který by nám souhlas s prodloužením lanovky přes svoje pozemky patrně nedal,“ sdělil Pražák.

Výhledově by se sjezdovky mohly propojit s harrachovskými

I tak ale výstavbu nové horní stanice lanovky i její prodloužení musí schválit rokytničtí zastupitelé v rámci změny územního plánu.

Stávající lanovka, která dnes vozí lyžaře na Horní Domky, by se pak měla přesunout na Studenov, kde jsou zatím jen vleky. Výhledově by pak měla být prodloužena až k Janově skále, díky čemuž by se Rokytnice propojila lyžařsky s Harrachovem, který leží přes kopec.

Na jaře by také měly být známy výsledky hydrogeologické studie, která dnes ve skiareálu Rokytnice probíhá. Za úkol má zjistit, zda je v okolí střediska dost vody pro nové retenční nádrže.

„Předběžně víme, že vody by mělo být dost. Počítáme s velkou retencí na Studenově pod spodní stanicí vleků. Dokud ale nebude studie hotová, nebude se s námi o tom Správa KRNAPu bavit. V Harrachově nedopadlo dobře jednání o nové nádrži, kterou chtěli mít na Čerťáku. Tak uvidíme, jak to dopadne u nás,“ dodal Roštejnský.

Investiční plány si Spartak Rokytnice může dovolit díky tomu, že už se zbavil velkých dluhů, které ho kvůli výstavbě lanovky na Lysou horu sužovaly řadu let.