Dvacetiletý řidič v zúžení najel na svodidla a otočil auto na střechu

Nehoda se stala v pondělí v pět ráno v Zákupech na silnici II/268 na mostě přes říčku Svitávku.

„Dvacetiletý řidič jel v Audi A4 od Bohatic na Českou Lípu. Před obcí Zákupy, kde se na mostě zužuje vozovka do jednoho jízdního pruhu, jel příliš rychle a najel pravými koly na pravá betonová svodidla. Vůz se při tom otočil na střechu,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.



Řidiče a spolujezdkyni převezla záchranná služba na ošetření do českolipské nemocnice. Poté se oba vrátili na místo nehody. Dechová zkouška neodhalila alkohol v krvi řidiče.



Zasahovali i hasiči ze Zákup a České Lípy. „Provedli zajištění místa nehody a protipožární opatření a asistovali záchranářům při ošetřování osob z vozidla,“ uvedl mluvčí hasičů Jakub Sucharda.



Kvůli nehodě byla silnice uzavřená, policisté odkláněli dopravu a řidiče potrestali pokutou. Její výši blíže neupřesnili.



Most je v havarijním stavu a bude se bourat. Proto jsou na něm v současnosti zpomalovací zábrany. „Vzhledem ke stavebnímu stavu musí být původní most zdemolován a na jeho místě je navržen nový. K tomu by mělo dojít ještě letos,“ uvedl mluvčí Libereckého kraje Filip Trdla.