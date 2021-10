U dálnice voní kuřata a hovězí, práci v restauracích najdou desítky lidí

„Po cestě z Prahy do Turnova na dálnici D10 žádné restaurace s rychlou obsluhou vůbec nenajdete. Už nějakou dobu jsme po Příšovicích pokukovali a když se naskytla příležitost, šli jsme do toho. Místa jako Příšovice totiž zapadají do naší dlouhodobé strategie - posilovat počty restaurací na důležitých dálničních tazích a na silnicích první třídy,“ vysvětluje Libor Hubík, prezident značky KFC pro Česko, Rakousko a Německo.

Největší část zákazníků budou podle něj tvořit lidé, kteří po dálnici D10 cestují a chtějí se pohodlně a chutně najíst i během dlouhé cesty třeba do Harrachova nebo Liberce.

Podobně situaci vidí Daniel Ryška, ředitel společnosti Burger King pro Česko, Slovensko, Bulharsko a Rumunsko. „Vidíme potenciál ve všech krajských městech. Strategickými místy jsou ale také menší města typu Kladna nebo Kolína a oblasti v cestovním segmentu, jako jsou dálnice a nádraží,“ říká Ryška a přibližuje, jakou nabídku zákazníci v restauraci najdou.

„Naší specialitou jsou hovězí, na ohni grilované burgery z čerstvého masa a čerstvých surovin. Nově jsme také začali nabízet plant-based produktovou řadu (rostlinnou stravu, pozn. red.) pro zákazníky, kteří chtějí svůj jídelníček odlehčit. Nabídku navíc pravidelně doplňujeme o sezonní akce.“



Pozadu nezůstává ani KFC. „U nás se nají všichni - rodiny s dětmi, mladí, staří, masožravci, ale i vegetariáni. Kromě smažených specialit z čerstvého kuřecího masa nabízíme i vegetariánské alternativy s halloumi sýrem,“ podotýká Hubík.

Desítky pracovních míst

V nových restauracích najdou zaměstnání desítky lidí. „V KFC nabídneme zhruba 50 pracovních míst, a to na různé typy úvazků a pozic. Nehledáme pouze studenty. Do našeho týmu se hodí každý, kdo je ochotný učit se novým věcem, každému navíc dáváme možnost kariérního růstu a nabízíme skvělé benefity,“ říká Hubík.

Obdobně je tomu v restauraci Burger King. „Plánujeme mít 15 stálých zaměstnanců a zhruba 20 až 30 brigádníků,“ přibližuje Ryška. Obě pobočky navíc chystají v budoucnu rozvoz do blízkého okolí.

Restaurace se podařilo otevřít i přesto, že podnikání v gastronomii dostalo těžkou ránu v podobě pandemie koronaviru. „My jsme na situaci zareagovali rychle, náš byznys se během chvíle začal odehrávat prostřednictvím digitálních služeb, služeb rozvozu a možnosti take-away. Protože tyto služby nám nebyly cizí ani před pandemií, ten přechod byl pro nás snazší a hladší,“ vysvětluje za KFC Libor Hubík.

„Životní styl nás všech se po covidové pandemii proměnil. Zaměstnavatelé například daleko více podporují hybridní pracovní model, takže spousta lidí dnes už pohodlně může bydlet například v Liberci a za prací do Prahy dojíždět. Čím dál více lidí také cestuje o víkendech na chaty a chalupy, za rodinami. Ale jsme rádi, že se lidé do restaurací vrátili a i nadále zůstali věrní svým oblíbeným kuřecím pochoutkám,“ dodává.