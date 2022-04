Liberec chce jít příkladem, zbaví se reklamních plakátů v okolí památek

„Rozčilovalo mě umisťování reklamy na lampách veřejného osvětlení v městské památkové zóně. Tam to podle mě nepatří,“ říká Jindřich Gubiš ze Změny pro Liberec.

Na radě města proto předložil návrh, zda by mohly plakáty, kterým se říká lampostery, v památkové zóně skončit.

„Město pronajímá sloupy veřejného osvětlení třetím osobám prostřednictvím firmy Elset. Mně šlo o to, aby se smlouva s touto firmou upravila tak, aby městská památková zóna byla vyjmutá z toho prostoru, kde se může umisťovat reklama na sloupy veřejného osvětlení,“ vysvětluje Gubiš.

A rada jeho návrh přijala. V městské památkové zóně, která sahá od historického centra kolem radnice a divadla až do Lidových sadů včetně takzvaného Zlatého kříže, nebudou na lampách přimontované dvoustranné desky s reklamou.

Podle Gubiše jde o významný krok města, které se už dlouhodobě potýká s vizuálním smogem, tedy přebujelou reklamou v ulicích. Nejen tomu se Gubiš věnuje i ve Spolku za estetiku veřejného prostoru, jehož je předsedou.

„My nebojujeme proti reklamě jako takové. Bojujeme spíš proti nevhodné formě, četnosti a případně umístění,“ zmiňuje liberecký zastupitel.

Město přijde o statisíce

Zároveň si uvědomuje, že město přijde ročně řádově o statisíce korun. „Když to vztáhneme jenom na Masarykovu třídu, tak to je 100 tisíc ročně. Ale myslím si, že kvalita veřejného prostoru se nedá vyčíslit penězi,“ míní Gubiš.

„Pokud město chce do budoucna pracovat s vizuálním smogem a reklamou na soukromých objektech, tak musí jít samo příkladem. A to je právě tento moment. Kancelář architektury města připravuje manuál vizuálního obrazu města a tam takové věci budou řešeny. A my nemůžeme kázat něco, když sami nepůjdeme příkladem. Není to bezohledný boj proti reklamě, ale jde spíš o princip a poselství vůči ostatním,“ dodává.

Gubišův návrh posvětili i památkáři. „Národní památkový ústav jakožto odborná organizace státní památkové péče tuto iniciativu jednoznačně vítá, stejně jako připravovaný manuál Městský vizuální obraz, zpracovávaný Kanceláří architektury města,“ říká ředitel liberecké pobočky Miloš Krčmář.

„V současné době je veřejný prostor většiny historických měst doslova zahlcen živelnou reklamou. To se neblaze podepisuje na jejich vzhledu a také vnímání cenných historických staveb. V případě Liberce a reklamy na stožárech veřejného osvětlení navíc dochází k zcela nevhodnému a neregulovanému osazení agresivní reklamy v nejcennějších městských prostorech, například na Masarykově třídě,“ dodává ředitel.

Částečné pochopení pro odstranění reklamy ze stožárů má Michal Buzek, jednatel společnosti Elset, která reklamu provozuje.

„Je to pro nás určitá finanční ztráta, ale ne zas nějak dramatická. Já mám taky rád, pokud město vypadá čistě, ale tady se trošku šlo po věcech, které patří městu. Říká se, že město by mělo jít příkladem, ale na druhou stranu je tady mnoho reklamních řešení na soukromém majetku. Jsou tu všude ověšené ploty, štíty domů, tabule v parcích... Za nás – když se to bude řešit globálně, tak to prospěje městu,“ říká Buzek.