Vize Libereckého kraje 2050: Je nutné udržet mladé lidi, aby neodcházeli

Futuristická vznášedla, jízdní řády vzducholodí nebo autonomní vlaky by v něm čtenář hledal marně. Nový dokument Vize Libereckého kraje 2050+ se i přes svůj vizionářský název drží při zemi – má vyvolat diskusi o rozvoji dopravy v kraji nebo načrtnout kroky k udržení mladé generace.

„Pokud se kraji podaří nabídnout dostatečně kvalitní zázemí pro mladé lidi, podaří se tak zároveň tlumit i vylidňování regionů a s tím související neúnosné zahušťování obyvatelstva v centrální části ČR,“ vyzdvihuje dokument nutnost motivovat mladé, aby se do regionu vraceli a zůstávali v něm žít.

Dokument Vize Libereckého kraje po roce 2050 se nepouští do detailních předpovědí o tom, kudy se bude ubírat vývoj. Nastiňuje však problematické oblasti v budoucnu, které by neměly zůstat bez odezvy. Podrobněji se zabývá potřebami mladé generace a jejich případnému zapracování do dlouhodobého konceptu Libereckého kraje v odvětví dopravy.

Kromě strategických dokumentů od evropské po městskou úroveň byl jedním z důležitých zdrojů informací workshop se studenty středních a vysokých škol v kraji zorganizovaný ČVUT. Měl ukázat, co je pro mladé z hlediska kvality života, dopravy a ekonomiky nejdůležitější.

Studentům chybí v kraji uplatnění

„Tyto oblasti jsou vzájemně propojené. Jestliže budeme chtít mladou generaci udržet v regionu, je nezbytné, abychom jim dokázali zajistit kvalitní podmínky, jako je možnost hodnotného uplatnění na trhu práce, adekvátní plat a také moderní dopravní propojení,“ uvádí Jan Sviták, náměstek hejtmana pro resort dopravy.

Odpovědi ČVUT přinesl také dotazník. Z 575 respondentů jich 302 neví, jestli se po studiích v Libereckém kraji usadí, či nikoliv. Zatímco 121 studentů počítá s první variantou, 152 dotazovaných se do kraje určitě vracet nechce. Nejčastěji jej opouštějí kvůli tomu, že zde nenacházejí uplatnění. Dalším důvodem je touha po poznání jiného prostředí či života ve velkém městě. Řada respondentů svěřila, že by chtěla žít v zahraničí.

„Pevně věřím, že u nás v kraji zůstanou. Vzhledem k tomu, že jsme průmyslový region, pro část absolventů, kteří jsou ze strojírenství, mechatroniky a podobných oborů, zde určitě existuje velká nabídka pracovních míst. A je po nich také vysoká poptávka,“ podotýká hejtman Martin Půta.

Při posuzování dopravy vnímali studenti pozitivně spolehlivost veřejné dopravy v Liberci, její cenu nebo hustotu sítě. V ostatních částech kraje se snesla na hromadnou dopravu kritika.

Nevýhody železnice: existence více dopravců

„Jde především o problémy s nedostatečnou frekvencí spojů do okrajových částí regionu, ale i na území dalšího významného města – Jablonce nad Nisou, kde chybí dostavba tramvajové linky k terminálu autobusové dopravy. Velmi často zaznívá kritika na komunikaci ohledně změn v dopravě či plánovaných výluk,“ stojí v dokumentu.

V souvislosti se železnicí zdůraznili pravidelní cestující nevýhody, které má na svědomí existence více dopravců. Poukazovali na zpoždění a nespolehlivost vlaků, na chybějící návaznosti spojů nebo na jejich kapacitu. Dalšími oblastmi, kterými se dokument zaobíral, byla například chytrá a cyklistická doprava.

„Na základě výsledků průzkumu jsme navrhli konkrétní opatření, která, pevně věřím, mohou motivovat obyvatele kraje, aby v něm i nadále setrvávali. Jako klíčové, nejen pro Liberecký kraj, ale i pro celou Českou republiku, vnímám technické vzdělávání studentů. Právě tyto mladé lidi budeme potřebovat pro další rozvoj regionu a státu. Osobně jsem rád, že se tato témata objevují v diskusích na nejvyšší úrovni napříč regiony,“ uzavírá Pavel Havlíček ze společnosti Sudop Group.

Ta studii zpracovala společně se Sudop Praha, Fakultou dopravní ČVUT v Praze a Středoevropským institutem pro rozvoj dopravy. Podklady jim kromě kraje poskytlo i město Liberec. Obdobný dokument nyní vzniká pro Pardubický a Královéhradecký kraj.

Dopravu v Liberci nedávno zkomplikoval sníh. Měl na svědomí popadané stromy, uvázlé sypače, přerušený byl provoz na několika železničních tratích. Bez proudu zůstalo zhruba 3 500 domácností (28. 11. 2023):