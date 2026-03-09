„Doporučujeme využívat služeb knihovny a sdílet knihy s ostatními čtenáři, místo toho, aby si lidé pořizovali stále nové svazky, které po přečtení často zůstávají bez dalšího využití,“ vzkazuje Ludmila Rosenbaumová z oddělení cirkulární ekonomiky jabloneckého magistrátu.
Aktivní čtenáře navíc čeká odměna. Pokud si v průběhu března zakoupí alespoň deset knih, získají půlroční členství v městské knihovně zdarma.
Díky centru má město méně odpadu
Poukaz si mohou vyzvednout při nákupu v re-use centru, nejpozději 3. července jej mohou uplatnit v knihovně na Dolním náměstí.
V re-use centru dlouhodobě Jablonečané odevzdávají věci, které již nepotřebují, a druzí si je zde mohou za symbolickou částku koupit.
Tím město předchází odpadu, navíc výtěžek z prodeje míří do veřejné sbírky.
|
Místo dopisu obraz nebo sklenička. Z bývalé pošty je re-use centrum
„Z ní je možné přispět na výsadbu zeleně, péči o stromy, obnovu parků i zlepšování dětských hřišť,“ vyjmenovává náměstkyně primátora pro životní prostředí Lenka Opočenská, podle níž iniciativa podpořila například alej v Široké ulici nebo výsadbu cibulovin po městě.
Centrum sídlící v areálu Severočeských komunálních služeb je otevřené v pracovní dny od 8 do 17 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.