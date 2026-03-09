Stovky knih za korunu. Jablonec chce nabídkou propagovat udržitelnost

  10:38,  aktualizováno  10:38
Knihy za korunu nabízí v březnu jablonecké re-use centrum, které se zapojilo do celostátní iniciativy Březen – měsíc čtenářů. Ti si mohou ve Smetanově ulici vybrat z více než 750 knih z různých žánrů. Město se tím spolu s knihovnou snaží propagovat princip udržitelnosti.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

„Doporučujeme využívat služeb knihovny a sdílet knihy s ostatními čtenáři, místo toho, aby si lidé pořizovali stále nové svazky, které po přečtení často zůstávají bez dalšího využití,“ vzkazuje Ludmila Rosenbaumová z oddělení cirkulární ekonomiky jabloneckého magistrátu.

Aktivní čtenáře navíc čeká odměna. Pokud si v průběhu března zakoupí alespoň deset knih, získají půlroční členství v městské knihovně zdarma.

Díky centru má město méně odpadu

Poukaz si mohou vyzvednout při nákupu v re-use centru, nejpozději 3. července jej mohou uplatnit v knihovně na Dolním náměstí.

V re-use centru dlouhodobě Jablonečané odevzdávají věci, které již nepotřebují, a druzí si je zde mohou za symbolickou částku koupit.

Tím město předchází odpadu, navíc výtěžek z prodeje míří do veřejné sbírky.

Místo dopisu obraz nebo sklenička. Z bývalé pošty je re-use centrum

„Z ní je možné přispět na výsadbu zeleně, péči o stromy, obnovu parků i zlepšování dětských hřišť,“ vyjmenovává náměstkyně primátora pro životní prostředí Lenka Opočenská, podle níž iniciativa podpořila například alej v Široké ulici nebo výsadbu cibulovin po městě.

Centrum sídlící v areálu Severočeských komunálních služeb je otevřené v pracovní dny od 8 do 17 hodin, v sobotu pak od 8 do 14 hodin.

Autor: