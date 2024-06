Rychlost tu porušil každý dvanáctý řidič, na přísný radar nově upozorní cedule

Libereckou ulicí Dubice, kde již více než dva měsíce funguje rychlostní radar, projedou denně čtyři tisíce aut, což je 120 tisíc vozidel měsíčně. Rovná silnice, navíc zdánlivě směřující mimo město, svádí řidiče k rychlé jízdě a tisíce z nich za to zaplatily pokutu.

„Z informativních měření tam dříve porušovalo rychlost zhruba 80 tisíc aut za měsíc,“ řekl primátor Jaroslav Zámečník, který obhajuje, proč umístili radar do míst, kde dopravní předpisy porušuje téměř sedmdesát procent projíždějících řidičů. Ty pokutované rozčílily především dvě věci.

Tou první bylo, že radar není označený, a druhou příliš přísná kritéria pro udělení pokuty. V prvním bodě slíbil primátor nápravu. „Ano, že nebyl radar v Dubici viditelně označený, mě osobně také rozzlobilo. Zákon to sice nenařizuje, ale podle mě je správné to udělat. Proto jsem dodatečně požádal příslušné úředníky, aby tam odpovídající ceduli nainstalovali,“ dodal Zámečník.

Další věcí jsou přísné pokuty. Řidiči se houfně rozčilovali, že jsou pokutováni i za minimální překročení rychlosti, tedy už za rychlost 51 kilometrů v hodině.

„Radar je certifikovaný podle metrologického ověření stejně, jako se certifikují například benzinové pumpy, kdy u stojanu natankujete litr a jeden litr vám napočítá. Radar pracuje podle fyzikálních pravidel, vypočítává úsekovou rychlost, spočítá se čas z bodu A do bodu B a jednoduchým vzorcem se spočítá rychlost,“ uvedl Zbyněk Vavřina, vedoucí odboru vnitřních věcí libereckého magistrátu, který také naznačil, že člověk jedoucí podle radaru lehce nad padesát kilometrů, vidí na tachometru pravděpodobně mnohem víc.

„Radar má odchylku tři kilometry, což znamená, že pokud někdo dostane pokutu za 51 kilometrů, jel ve skutečnosti 54, a protože tachometry již z výroby ukazují víc, než ve skutečnosti jedete, tak na tachometru může být až 58 kilometrů,“ uvedl Vavřina.

V mnoha případech tak nemuselo u řidičů jít o nepozornost, ale o úmysl jet rychleji, než povoluje zákon. „Tohle bylo jedno z přání osadních výborů a pokud se tyhle věci povolují, tak musí být povolení od policie, a když není důvod pro to měření, tak to nikdo nedovolí. A ty důvody byly jasně prokázané,“ poznamenal náměstek primátora Adam Lenert. Naráží tak na nepříznivou statistiku, ze které vyšlo sedmdesát procent projíždějících hříšníků.

„Pokud nás někdo chce podezřívat z toho, že máme radar tam, kde jezdí hodně aut, tak už je dávno na průtahu městem, kde se rychlost nedodržuje,“ doplnil Lenert.

Primátor: Jde nám o bezpečnost

Nenáviděný radar je v ostrém provozu dva měsíce a podle primátora je zcela zřejmé, že provoz v ulici Dubice se uklidnil. „Z dat, která mám k dispozici, vyplývá, že naše opatření má pozitivní efekt. Zatímco v dubnu jsme zaznamenali 14 240 přestupků, za květen jich bylo už ‚jen‘ 5 550.“

Výše sankce je podle něj v naprosté většině tou nejmírnější možnou. „V sedmdesáti procentech případů viníci musí zaplatit pouze nejnižší možnou částku ve výši pět set korun. Ale opakuji. Naším cílem je, aby pokutu nikdo neplatil. Jde nám především o bezpečnost a dodržování pravidel,“ poznamenal primátor.

Například v podkrkonošské Jilemnici, kde se již druhým rokem nachází průjezdový radar, platí řidiči za překročení povolené rychlosti víc. „Překročil jsem rychlost o dva kilometry a zaplatil osm stovek,“ říká autoklempíř v důchodu Ladislav F. z Jilemnice. „Zkuste si překročit rychlost v Rakousku nebo Německu. Když překročíte rychlost, přijde vám daleko větší pokuta než pět stovek,“ obhajuje výši pokuty zastupitel Adam Lenert.

Liberec v rámci bezpečnosti na silnicích plánuje instalaci dalších deseti informativních radarů. Mají následovat i další detekční radary, které jsou určené i pro případné pokutování přestupků.

„Plánujeme je umístit například v Hejnické ulici v Krásné Studánce, kde nás o to žádali tamní obyvatelé. A to z toho důvodu, že je tam rovněž vysoký počet řidičů, kteří překračují povolenou rychlost. Někteří tam jezdí klidně i přes 90 km za hodinu. To je nepřípustné,“ uzavřel primátor.