Policisté objevili rozkládající se těla dvou psů v jednom z libereckých bytů v létě roku 2024. Přivolal je správce domu, na kterého se obrátili sousedé kvůli zápachu na chodbě. Policisté se následně spojili i s Ligou na ochranu zvířat.
„Našli jsme pětiletého křížence německého ovčáka a dvouletou kříženku menšího vzrůstu. Oba byli zavření v kleci a v určitém stadiu rozkladu. Odhaduji, že tam leželi už měsíc,“ popsala tehdy situaci Dagmar Kubištová, předsedkyně Ligy na ochranu zvířat.
Kubištová přiznala, že ji nález rozkládajících se psích těl zasáhl. I proto, že třiadvacetiletá žena s iniciálami A. P. se na sociálních sítích prezentovala jako milovnice zvířat, která měla tendenci lidem radit s péčí o domácí mazlíčky.
Policisté ženu obvinili z týrání zvířat, za které jí hrozilo až šest let vězení. V únoru 2025 pak státní zástupce podal obžalobu, ve které požadoval dvouleté vězení a zákaz držení a chovu zvířat.
„V průběhu trestního řízení bylo prokázáno, že zvířata byla držena téměř nepřetržitě v malých kovových klecích, bez možnosti pohybu, v silně znečištěném prostředí a s minimálním přísunem potravy a vody. Psi trpěli pokročilou podvýživou, dehydratací, infekcemi a dalšími zdravotními komplikacemi, které vedly k jejich úhynu. Utrpení zvířat trvalo několik měsíců a bylo mimořádně kruté,“ uvedl státní zástupce Martin Budina.
Tíživá životní situace
Obžalovaná žena se k činu doznala, zároveň však uvedla, že se nacházela v tíživé životní situaci. Svého jednání litovala.
„Okresní soud zohlednil její plné doznání, jakož i dosavadní trestní i přestupkovou bezúhonnost, a rozsudkem ze dne 20. srpna 2025 ji uznal vinnou, za což jí zároveň uložil nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 20 měsíců, pro jehož výkon byla zařazena do věznice s ostrahou, a trest zákazu držení a chovu zvířat v trvání tří let,“ zmínil Budina s tím, že došlo ke splnění podmínek pro mimořádné snížení trestu pod dolní hranici zákonné trestní sazby.
Žena se proti rozsudku odvolala ke krajskému soudu, protože trest považovala za nepřiměřeně vysoký. Krajský soud jí vyhověl a poslal ji do vězení na jeden rok. „Trest zákazu držení a chovu zvířat v trvání tří let zůstal nezměněn,“ dodal státní zástupce.